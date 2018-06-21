Грузия будет выращивать на Марсе виноградную лозу 

Для этого уже создана рабочая группа, в которую входят представители министерства образования и науки, креативного агентства Windfor's, Университета бизнеса и технологий, корпорации Microsoft, компании Space Farms и национального музея Грузии.
В Грузии с помощью Space Farms будет создана первая вертикальная теплица-лаборатория, передает агентство "Интерфакс". В ней с сентября текущего года начнут разводить и исследовать специальные сорта виноградной лозы, которые в перспективе можно будет выращивать на Марсе.
Исследования будут проводиться при участии Европейского космического агентства и при поддержке компании HP. Лаборатория этой компании уже около года работает в проекте по колонизации Марса, объявленном NASA.
В Грузии виноградную лозу выращивают в течение 8 тысяч лет. Четверть всех сортов винограда в мире — родом из Грузии. Метод приготовления вина в большом глиняном кувшине квеври — старейший в стране. Он внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.