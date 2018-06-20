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Найдены чрезвычайно редкие «ясли» скатов
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Найдены чрезвычайно редкие «ясли» скатов 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Скат рода Manta плывет над рифом Gareth J. Williams
В Мексиканском заливе морские биологи обнаружили необычайное скопление юных рыб Mobula birostris, которых называют мантами или гигантскими морскими дьяволами. Молодые манты в принципе редко попадают в поле зрения ученых, поэтому они очень воодушевлены находкой. Исследование с результатами опубликовано в журнале Marine Biology.
Манты — крупнейшие живущие сегодня представители надотряда скатов. Многие аспекты эволюции и биологии этих рыб остаются невыясненными. В частности, ранее род Manta считался монотипическим, но в 2009 году его решили разделить на два вида, а сегодня некоторые ученые предлагают добавить и третий. Не до конца выяснены все аспекты жизненного цикла мант в дикой природе, так как молодых особей практически никогда не наблюдают на свободе, а большая часть информации получена на основе изучения выловленных рыбаками особей и содержащихся в неволе.
В новой работе впервые в научной литературе описывается область с большим количеством молодняка скатов. Впервые подобную область биологи нашли в 2015 году, но она не было подробно описана. Найденные недавно «ясли» находятся в морском заповеднике Flower Garden Banks в Мексиканском заливе недалеко от берегов штата Техас (США). «Подростковый этап развития океанических мант оставался для ученых "черным ящиком", ведь мы так редко наблюдаем таких особей, — комментирует первый автор работы Джошуа Стюарт из Института океанографии имени Скриппса (США). — То, что мы отождествили эту область с "яслями" мант, подчеркивает то, насколько важно ее охранять, но также дает шанс изучить мант-подростков».
Манты размножаются очень медленно. При средней продолжительности жизни в 40 лет они достигают половой зрелости лишь к десяти годам. Для мант характерно яйцеживорождение, то есть самка не откладывает яйцо в воду, а детеныш покидают яйцевую оболочку в ее теле и появляется на свет уже достаточно сформированным. Беременность продолжается около года и завершается рождением всего одного детеныша. Оба вида мант имеют охранный статус уязвимого вида.
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