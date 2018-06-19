Астроциты повлияли на потерю памяти у мышей

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Риверсайде ( США ) провели ряд экспериментов с нейроглиальными клетками — астроцитами — и выяснили, что они отвечают за память у млекопитающих и могут способствовать забыванию. Работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience. Автор исследования Ирина Этель (Iryna Ethell) рассказала о механизме, который изучали специалисты:

«Мы рассматривали процесс обучения у мышей и обнаружили, что избыток протеина ephrin-B1 в астроцитах приводит к нарушению контекстуальной памяти и навигации в пространстве. Мы считаем, что такие астроциты атакуют синаптические связи нейронов и удаляют их».

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) провели ряд экспериментов с нейроглиальными клетками — астроцитами — и выяснили, что они отвечают за память у млекопитающих и могут способствовать забыванию. Работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience.

Автор исследования Ирина Этель (Iryna Ethell) рассказала о механизме, который изучали специалисты:

«Мы рассматривали процесс обучения у мышей и обнаружили, что избыток протеина ephrin-B1 в астроцитах приводит к нарушению контекстуальной памяти и навигации в пространстве. Мы считаем, что такие астроциты атакуют синаптические связи нейронов и удаляют их».

Когда ученые проводили опыт в чашке Петри и инициировали избыток белка, то астроциты «съедали» синапсы. Затем они поставили эксперимент на живых мышах. Биологи повысили экспрессию протеина у грызунов и увидели изменившееся поведение: животные не смогли запомнить только что приобретенные навыки. В то же время уменьшение ephrin-B1 улучшило контекстуальную память, связанную со страхом.

Экспрессия белка / Journal of Neuroscience

По мнению Ирины, необходимость белка ephrin-B1 обуславливается ограниченными возможностями гиппокампа. Память пластична, и во время запоминания информации между нейронами образуются новые связи. Астроциты должны стирать ненужные соединения, чтобы образовались новые. Однако этот же процесс может быть причиной потери памяти во время нейродегенеративных заболеваний. В дальнейшем исследователи хотят понять, какой механизм заставляет одни астроциты «съедать» синаптические связи, а другие — нет.