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Астроциты повлияли на потерю памяти у мышей
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Астроциты повлияли на потерю памяти у мышей 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Нейробиологи из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) провели ряд экспериментов с нейроглиальными клетками — астроцитами — и выяснили, что они отвечают за память у млекопитающих и могут способствовать забыванию. Работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience. Автор исследования Ирина Этель (Iryna Ethell) рассказала о механизме, который изучали специалисты:
«Мы рассматривали процесс обучения у мышей и обнаружили, что избыток протеина ephrin-B1 в астроцитах приводит к нарушению контекстуальной памяти и навигации в пространстве. Мы считаем, что такие астроциты атакуют синаптические связи нейронов и удаляют их».
Нейробиологи из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) провели ряд экспериментов с нейроглиальными клетками — астроцитами — и выяснили, что они отвечают за память у млекопитающих и могут способствовать забыванию. Работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience.
Автор исследования Ирина Этель (Iryna Ethell) рассказала о механизме, который изучали специалисты:
«Мы рассматривали процесс обучения у мышей и обнаружили, что избыток протеина ephrin-B1 в астроцитах приводит к нарушению контекстуальной памяти и навигации в пространстве. Мы считаем, что такие астроциты атакуют синаптические связи нейронов и удаляют их».
Когда ученые проводили опыт в чашке Петри и инициировали избыток белка, то астроциты «съедали» синапсы. Затем они поставили эксперимент на живых мышах. Биологи повысили экспрессию протеина у грызунов и увидели изменившееся поведение: животные не смогли запомнить только что приобретенные навыки. В то же время уменьшение ephrin-B1 улучшило контекстуальную память, связанную со страхом.
Экспрессия белка / Journal of Neuroscience
По мнению Ирины, необходимость белка ephrin-B1 обуславливается ограниченными возможностями гиппокампа. Память пластична, и во время запоминания информации между нейронами образуются новые связи. Астроциты должны стирать ненужные соединения, чтобы образовались новые. Однако этот же процесс может быть причиной потери памяти во время нейродегенеративных заболеваний. В дальнейшем исследователи хотят понять, какой механизм заставляет одни астроциты «съедать» синаптические связи, а другие — нет.
В мае ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе перенесли воспоминания от одной улитки другой.
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