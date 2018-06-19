Найдено древнейшее свидетельство курения

Ученые обнаружили древнейшее свидетельство курения

Открытие буквально перевернуло все нынешние представления о табаке.

Ученые американского штата Алабама нашли самое древнее свидетельство курения. В ходе археологических раскопок им удалось обнаружить трубку с никотином, изготовленную в 1685-1530 годах до нашей эры. Выявить внутри находки следы курительного вещества помог многоступенчатый анализ.

Открытие буквально перевернуло все нынешние представления человечества о табаке. Ранее считалось, что впервые он появился в Южной Америке около 6-8 тысяч лет назад, и оттуда начал распространяться в Центральную и Северную ее части. О громком открытии пишет издание Science.

О достоверности обновленной даты свидетельствуют и другие находки на месте раскопок, в том числе и кости животных, возраст которых тот же, что и у курительной трубки.

На данный момент все найденные артефакты отправлены в государственное хранилище Алабамы.