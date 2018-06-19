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Найдено древнейшее свидетельство курения
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Ученые обнаружили древнейшее свидетельство курения 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТАСС
Открытие буквально перевернуло все нынешние представления о табаке.
Ученые американского штата Алабама нашли самое древнее свидетельство курения. В ходе археологических раскопок им удалось обнаружить трубку с никотином, изготовленную в 1685-1530 годах до нашей эры. Выявить внутри находки следы курительного вещества помог многоступенчатый анализ.
Открытие буквально перевернуло все нынешние представления человечества о табаке. Ранее считалось, что впервые он появился в Южной Америке около 6-8 тысяч лет назад, и оттуда начал распространяться в Центральную и Северную ее части. О громком открытии пишет издание Science.
О достоверности обновленной даты свидетельствуют и другие находки на месте раскопок, в том числе и кости животных, возраст которых тот же, что и у курительной трубки.
На данный момент все найденные артефакты отправлены в государственное хранилище Алабамы.
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