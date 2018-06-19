Археологи уточнили возраст петроглифов на Кольском полуострове

Сотрудники Кольской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН подтвердили возраст наскальных рисунков у Канозера — им действительно 6000 лет.

В ходе работ археологическая экспедиция обнаружила орудия труда, которыми были сделаны эти рисунки. Кроме того в числе находок археологов — осколки керамических изделий, сколки слюды и другие артефакты, которые позволяют достоверно подтвердить первоначальную гипотезу ученых о возрасте обнаруженных петроглифов Канозера.

— Это — древнейшие из наскальных рисунков, обнаруженных археологами на Кольском полуострове, — сообщил ТАСС директор музея «Петроглифа Канозера» Владимир Перевалов . — И сколки слюды, найденные учеными, могли появиться в процессе выбивания петроглифов на скалах.