Ещё
Археологи уточнили возраст петроглифов на Кольском полуострове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи уточнили возраст петроглифов на Кольском полуострове 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники Кольской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН подтвердили возраст наскальных рисунков у Канозера — им действительно 6000 лет.
В ходе работ археологическая экспедиция обнаружила орудия труда, которыми были сделаны эти рисунки. Кроме того в числе находок археологов — осколки керамических изделий, сколки слюды и другие артефакты, которые позволяют достоверно подтвердить первоначальную гипотезу ученых о возрасте обнаруженных петроглифов Канозера.
— Это — древнейшие из наскальных рисунков, обнаруженных археологами на Кольском полуострове, — сообщил ТАСС директор музея «Петроглифа Канозера» Владимир Перевалов. — И сколки слюды, найденные учеными, могли появиться в процессе выбивания петроглифов на скалах.
Археологические раскопки на острове Каменный ведутся не первый год. Петроглифы Канозера числятся среди пяти самых крупных памятников эпохи неолита в мире. Комплекс петроглифов, найденных в районе Канозера на юго-востоке Мурманской области, включает в себя около 1200 изображений животных, людей, сцен охоты и рыбалки, а также солярные и лунные символы.
Российская Газета: последние новости
На озере в Китае на видео попало загадочное существо Петербургские ученые нашли в Туве древний череп со следами трепанации Саратовские ученые разработали новую методику расшифровки ДНК
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»239
Россия объявила США торговую войну190
Ситуация в Донбассе резко обострилась585
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян264
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией102
Видео
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение