Абхазские негры: как они оказались на Кавказе

Хотя слово «негр» в современном обществе звучит немного некорректно, именно такое историческое название закрепилось за небольшой этнической группой, представители которой живут в Абхазии на протяжении долгих поколений. Эти люди обладают черным цветом кожи. У них темные курчавые волосы и характерные для коренных жителей Африки черты лица. Как же они появились на Кавказе?

Что за люди?

России. Абхазские негры — это немногочисленная общность коренных обитателей нескольких населенных пунктов, расположенных в устье реки Кодор. Район компактного проживания данной этнической группы включает в себя села: Адзюбжа, Агдарра, Елыр, Члоу, Кындыг, Тамыш, Меркула, Поквеш, Тхина и другие. Некоторые из этих людей перебрались в столицу республики — город Сухум, в соседние регионы Грузии

Несмотря на принадлежность к негроидной расе, они считают себя абхазами. Говорят между собой на том же языке, что и их соседи. Одеваются и ведут себя в соответствии с кавказскими традициями. Образ жизни представителей вышеупомянутой этнической группы ничем не отличается от абхазского. Налицо глубокая ассимиляция, ставшая возможной в результате многочисленных смешанных браков и полной изоляции от изначальной культурной среды.

Как и другие абхазы, местные негры выращивают овощи, фрукты и ягоды на продажу, работают на промышленных предприятиях, занимаются бизнесом. Они исповедуют ислам, хотя отдельные источники утверждают, что какая-то часть представителей данной этнической группы — иудеи, среди них также встречаются христиане-католики.

В XIX веке эти люди говорили только по-абхазски, сейчас многие знают русский язык. Каких-то особых традиций или обрядов, характерных для жителей Африки, у них давно уже нет. А вот кавказские черты во внешнем облике проявляются, несмотря на черный цвет кожи. Сказывается большое количество смешанных браков.

Рабы из Африки

Как чернокожие люди попали в Абхазию? Исследователи выдвигают различные версии. Одни историки считают, что всему виной работорговля. Предположительно, несколько сотен африканцев были куплены местными князьями.

Нужда в рабочих руках заставила представителей абхазской знати обратиться к торговцам живым товаром, перевозившим чернокожих рабов из Африки в страны Средиземноморья начиная c античных времен. Два-три корабля, заметно отдалившись от привычных торговых путей, причалили к кавказскому берегу приблизительно в XVII веке. Очевидно, это был единичный случай массовой покупки африканцев абхазскими князьями.

Известный писатель Максим Горький посетил село Адзюбжа в 1927 году. Он встретился с местными жителями и пришел к выводу, что они, скорее всего, являются потомками рабов, привезенных из Эфиопии

Данное предположение подтверждается иудейским вероисповеданием некоторых чернокожих жителей Кавказа. Известно, что эта религия была распространена в Эфиопии.

Выжившие в кораблекрушении

Согласно другой гипотезе, бытующей в абхазском народе, никакие князья не покупали рабов для выращивания мандаринов. Просто у берега Абхазии потерпел крушение корабль, перевозивший невольников. Чернокожих людей, являвшихся рабами в Османской империи, жадные до наживы торговцы собирались продать русским аристократам, которые хорошо платили за такой экзотический товар. Но шторм на Черном море помешал осуществлению этих планов. Многим невольникам удалось спастись, они добрались до берега вплавь. Так что современные абхазские негры предположительно являются потомками людей, выживших в кораблекрушении.

Наследники колхов

Некоторые историки полагают, что чернокожие жители Кавказа произошли от племени колхов. По данным античных авторов, этот народ населял Восточное Причерноморье. В VI веке до нашей эры на данной территории возникла легендарная Колхида — древнее царство, которое было основано, согласно легенде, выходцами из Египта и Абиссинии.

Хотя нет никаких достоверных научных доказательств, что колхи были представителями негроидной расы, известный античный историк Геродот считал их потомками чернокожих египтян, поскольку оба эти народа придерживались традиции мужского обрезания.

Пришли вместе с нартами

Многие жители Кавказа, в том числе и абхазы, причисляют себя к наследникам нартов — древних воинов и героев, чьи подвиги описываются в объемном эпосе, который является настоящим памятником устного народного творчества.

Если верить легенде, то из далекого похода в африканские страны богатыри-нарты вернулись с некими «чернолицыми людьми». Якобы они выступали в роли провожатых в незнакомых землях, помогали путешествующим воинам ориентироваться на местности. А потом вместе с новыми друзьями дошли до Кавказа.

Герои Нартского эпоса, жившие в мифические времена, в народном сознании являются безусловными носителями добра и мудрости. Это настоящие герои, которые всегда побеждают своих врагов. Поэтому допустить, что приведенные из Африки люди были пленными, а использовали их в качестве рабов, абхазы просто не могли.

Насколько же достоверна эта легенда о чернолицых проводниках-спутниках, судить вам.

Подарок Петра I

Как многие русские аристократы и правители, Петр I (1672-1725 гг.) питал настоящую слабость к различным диковинкам. Представители экзотических народов также входили в число увлечений государя. Вспомним хотя бы легендарного арапа — Абрама Петровича Ганнибала, который приходится прадедушкой великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

По утверждению отдельных историков, Петр I часто приобретал чернокожих невольников у работорговцев. Не все из них смогли акклиматизироваться и приспособиться к жизни в северной столице России. Вот, дескать, заботливый правитель и подарил абхазским князьям сотню-другую африканцев, чтобы они жили в подходящем для себя южном климате.

Как видите, версий немало. И некоторые из них даже дополняют друг друга. Но как на самом деле в Абхазии появились представители негроидной расы, еще предстоит выяснить историкам и этнографам.