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Загадочное плавающее существо попало на видео
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В Китае на видео попало загадочное существо, плавающее в озере 

РИА Новости 1 час назад
Сотрудник парка у озера Канас запечатлел на видео существо, по размером сопоставимое со знаменитым лох-несскким чудовищем из Шотландии, сообщает Daily Mail.
Автор видео Ван Синьань убежден, что видел жуткого монстра, части которого показывались над водой.
"Я не думаю, что это были волны, ведь они двигались против течения", — заявил он репортерам.
Сунь Цзидан, директор центра дикой природы на озере Канас, предположил, что на видео — одно из крупных морских животных, которые водятся в водоеме.
В прошлом месяце несколько туристов утверждали, что они также видели монстра озера Канас, медленно двигающегося под водой.
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