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Петербургские ученые нашли в Туве древний череп со следами трепанации
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Петербургские ученые нашли в Туве древний череп со следами трепанации 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Череп со следами прижизненной трепанации, который принадлежит женщине, жившей на территории нынешней Тувы в I веке до нашей эры, обнаружили археологи Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на Институт истории материальной культуры РАН сообщает "Интерфакс".
Необычную находку ученые обнаружили, исследуя захоронение древнего кочевого народа хунну, который пришел в степи Тувы с территории современной Монголии и Северо-Западного Китая.
С какой целью была совершена эта операция, историкам еще предстоит выяснить. Пока специалисты сообщают, что отверстие, обнаруженное в черепе женщины хунну, имеет довольно большие размеры: оно около шести сантиметров в диаметре. Это первая подобная находка в исследуемом регионе, хотя ученым известно, что операции по трепанации черепа делали и скифы, и хунну.
По словам руководителя Тувинской экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Марины Килуновской, археологи склоняются к версии, что операция носила скорее медицинский, чем ритуальный характер. На это указывают особенности захоронения женщины: оно не выделяется богатством и какими-то иными погребальными особенностями по сравнению с теми захоронениями, что археологи находили здесь ранее. Но красивая одежда на женщине и украшения дают основание предполагать, что прооперированная была не простого звания.
Археологические исследования в Туве начались более ста лет назад. Сегодня эту территорию изучают археологи Русского географического общества и Института истории материальной культуры РАН. Известно, что по этим местам проходили основные тропы кочевых народов. А в ближайшем будущем здесь планируют проложить железную дорогу Элегест — Кызыл — Курагино.
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