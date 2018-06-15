Петербургские ученые нашли в Туве древний череп со следами трепанации

Череп со следами прижизненной трепанации, который принадлежит женщине, жившей на территории нынешней Тувы в I веке до нашей эры, обнаружили археологи Санкт-Петербурга . Об этом со ссылкой на Институт истории материальной культуры РАН сообщает "Интерфакс"

Необычную находку ученые обнаружили, исследуя захоронение древнего кочевого народа хунну, который пришел в степи Тувы с территории современной Монголии и Северо-Западного Китая

С какой целью была совершена эта операция, историкам еще предстоит выяснить. Пока специалисты сообщают, что отверстие, обнаруженное в черепе женщины хунну, имеет довольно большие размеры: оно около шести сантиметров в диаметре. Это первая подобная находка в исследуемом регионе, хотя ученым известно, что операции по трепанации черепа делали и скифы, и хунну.

По словам руководителя Тувинской экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Марины Килуновской, археологи склоняются к версии, что операция носила скорее медицинский, чем ритуальный характер. На это указывают особенности захоронения женщины: оно не выделяется богатством и какими-то иными погребальными особенностями по сравнению с теми захоронениями, что археологи находили здесь ранее. Но красивая одежда на женщине и украшения дают основание предполагать, что прооперированная была не простого звания.