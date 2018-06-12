Обнаружена планета из «пустыни субсатурнов»

EPIC 211945201b находится на расстоянии 600 световых лет от Земли.
Индийские астрономы доказали, что один из объектов, обнаруженных Космическим телескопом «Кеплера», является транзитной планетой из «пустыни субсатурнов». Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке Корнелльского университета.
Планета, которая получила название EPIC 211945201b, находится на расстоянии 600 световых лет от Земли и в 27 раз тяжелее нашей планеты.
Целый год астрономы изучали излучение звезды, вокруг которой вращается EPIC 211945201b, и установили, что планета находится к ней в семь раз ближе, чем Земля к Солнцу. А полный оборот вокруг звезды она делает за 19,5 земных дней.
Предполагается, что температура на планете составляет около 600°С, и сейчас ученым предстоит понять, как получилось, что EPIC 211945201b смогла сформироваться так близко к домашней звезде.