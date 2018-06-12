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Обнаружена планета из «пустыни субсатурнов»
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Ученые обнаружили планету из «пустыни субсатурнов», где год длится 19,5 дней 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
EPIC 211945201b находится на расстоянии 600 световых лет от Земли.
Индийские астрономы доказали, что один из объектов, обнаруженных Космическим телескопом «Кеплера», является транзитной планетой из «пустыни субсатурнов». Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке Корнелльского университета.
Планета, которая получила название EPIC 211945201b, находится на расстоянии 600 световых лет от Земли и в 27 раз тяжелее нашей планеты.
Целый год астрономы изучали излучение звезды, вокруг которой вращается EPIC 211945201b, и установили, что планета находится к ней в семь раз ближе, чем Земля к Солнцу. А полный оборот вокруг звезды она делает за 19,5 земных дней.
Предполагается, что температура на планете составляет около 600°С, и сейчас ученым предстоит понять, как получилось, что EPIC 211945201b смогла сформироваться так близко к домашней звезде.
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