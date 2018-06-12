Ученые создали идеальную женщину и испугались

Ученые создали образ идеальной женщины и испугались

Профессор анатомии и антропологии Бристольского университета Элис Робертс создала «идеальную» модель женщины будущего, отбросив эволюционные процессы человечества. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

Anatomical oddity — join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO— Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) 10 июня 2018 г. По ее мнению, достичь совершенства человеку мешает страдающая от ультрафиолета кожа. Наиболее подходящим вариантом стало бы использование кожи лягушек. Также среди недостатков значится используемая человеком система дыхания — птицы, использующие воздушные мешки, гораздо эффективнее избавляются от углекислого газа.

Исследователь взяла на вооружение уши летучих мышей и кенгуриную сумку для вынашивания потомства. Ноги Робертс заменила на птичьи, отметив, что при это увеличивается скорость бега, но исчезает возможность забираться на возвышенности.