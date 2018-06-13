Что можно узнать при рукопожатии

В древности люди жали друг другу руки, чтобы показать безоружность и доказать мирные намерения. Выясним, что можно узнать по рукопожатию сегодня.

Чем пахнет рукопожатие?

При встрече животные обнюхивают друг друга, чтобы понять, с кем имеют дело. Запах — визитная карточка не только зверей, но и человека. Мы тоже обнюхиваем друг друга, делаем это подсознательно, с помощью рукопожатия.

Израильские ученые из Института имени Вейцмана провели эксперимент, который доказывает, что через рукопожатие люди передают запахи.

На собеседование с учеными пришло около 300 добровольцев. При встрече некоторым из них специалисты подавали руку, других встречали без рукопожатия. После приветствия эксперты оставляли гостей одних в комнате со скрытыми камерами. Люди неосознанно нюхали свои руки около 22% времени ожидания. Те, кого приветствовали рукопожатием, в 2 раза чаще подносили руки к носу.

Кроме того, ученые выявили, что при рукопожатии собеседники передают друг другу химические вещества, которые участвуют в запаховом общении у собак и крыс. По мнению специалистов, таким способом люди подсознательно собирают информацию о запахах друг друга.

Что скрывают руки?

Ученые из университета Алабамы доказали, что сила рукопожатия связана с типом личности. Экстраверты жмут руку крепче и уверенней, чем интроверты. При этом крепкое рукопожатие экстраверта оставляет у собеседника более позитивное впечатление от встречи, чем слабое приветствие интроверта.

Алан Пиз, эксперт в области межличностных взаимоотношений и языка телодвижений, считает, что по рукопожатию можно определить настрой собеседника.

Человек, который протягивают руку ладонью вниз, чтобы его рука оказалась сверху, не намерен выпускать ситуацию из-под контроля. Собеседник, подающий руку ладонью вверх, готов подчиниться. Если же ладони встречаются в рукопожатии вертикально, то партнеры настроены на равноправное сотрудничество.

Формула идеального рукопожатия

Американские исследователи говорят, что одно рукопожатие может привести к такому же уровню взаимопонимания, как три часа непрерывного взаимодействия с собеседником.

Джеффри Битти, декан психологического факультета в Манчестерском университете, даже вывел математическую формулу идеального рукопожатия.

Формула учитывает 12 ключевых факторов эффективного приветствия. Она включает в себя взгляд, энергичность и температуру рук. Для тех, кто не силен в математике формулу можно сформулировать так: Посмотри собеседнику в глаза, поприветствуй, искренне улыбнись, обменяйся крепкими рукопожатием, но не удерживай руку более 2-3 секунд.

Диагностика рукопожатий

Канадские ученые из Университета Макмастера во главе с доктором Дэрри Леонгом доказали, что по рукопожатию человека можно определить его биологический возраст и здоровье.

Чем сильнее рукопожатие, тем лучше физическое состояние.

Более того исследователи утверждают, что по этому жесту врач может определить, как долго пациенту осталось жить. Средняя сила рукопожатия — 300 ньютонов или 30 кг. Каждое ослабление в среднем на 50 ньютонов повышает риск смерти на 16%. При такой потере силы вероятность инсульта повышается на 9%, а сердечного приступа на 7%.

Генетика рукопожатий

Манера, с которой мы жмем руку, передается нам по наследству. Приблизительно 65% этого жеста определяет генетика, 35% зависит от воспитания, занятий спортом и питания.

Психолог из Университета Олбани Гордон Гэллап считает, что сильное рукопожатие — это показатель хорошей наследственности. Более того, своими исследованиями Гэллап доказал, что по рукопожатию можно определить сексуальное поведение. По мнению исследователя, чем крепче рукопожатие, тем выше сексуальная активность мужчины.

Традиции рукопожатий

Каждый народ имеет свои особенности рукопожатия. Согласно исследованиям ученых из канадского Университета Макмастера, крепче остальных руку жмут шведы, самое слабое рукопожатие — у пакистанцев.

Если в большинстве европейских стран крепко пожать руку считается хорошим тоном, то в Турции и на ближнем Востоке принято слабое рукопожатие. В Африке слишком сильно сжать руку считается плохим тоном, а рукопожатие двумя руками расценивается как дружеское отношение к собеседнику.

Во многих странах ритуал рукопожатия различается в зависимости от социального статуса. В Южной Корее близкие друзья здороваются одной рукой, а если руку протягивает начальник, то подчинённый должен ответить на рукопожатие двумя руками.

Саудовской Аравии хозяин дома после рукопожатия кладет левую руку на плечо гостя и целует его в обе щеки. В Малайзии Иране и некоторых других мусульманских странах после рукопожатия принято подносить правую руку к сердцу.

Африканские масаи прежде чем подать руку, плюют на нее. В Конго существует обычай при рукопожатии дуть на руки.

Японцы вместо рукопожатия обмениваются поклонами. Для них протянутая рука — знак недружелюбия.