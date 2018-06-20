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Перепрошивка мозга: 6 удивительных способов
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Перепрошивка мозга: 6 удивительных способов 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Павел Лисицын
Мозг — загадочный орган, и исследователи только начинают понимать всю его сложность. Их открытия позволяют нам узнать все те причудливые вещи, которые могут перепрошить ваш мозг, включая смартфоны, авокадо и космические путешествия.

Alexa, Google и смартфоны

Чем больше мы полагаемся на гаджеты в запоминании информации, тем больше они нам нужны — это называется «когнитивная разгрузка». В одном из исследований участники, которые для получения информации ранее использовали Интернет, значительно чаще возвращались к Google, чем люди, предпочитавшие запоминание.
«Наши исследования показывают, что чем чаще мы используем Интернет для поддержки и расширения нашей памяти, тем больше мы от него зависим. Если раньше мы, возможно, пытались что-то запомнить, теперь мы даже не утруждаемся», — говорит автор исследования Бенджамин Шторм из Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Космическое путешествие

Что происходит с мозгом космонавта после нескольких недель или месяцев, проведенных в космосе? Ученые изучили мозг космонавтов до и после короткого или длительного пребывания на Международной космической станции и обнаружили, что мозг в черепе смещается вверх и страдают зрительные центры. Но это происходит только во время долгих полетов; космонавты, которые провели в космосе всего две недели, подобных изменений не испытали.

Вино, пиво и спиртные напитки

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили, что потребление алкоголя может привести к долгосрочным изменениям структуры белого и серого вещества в мозге. Следует отметить, что марихуана таких изменений не вызывала.

Депрессия

Многие даже не подозревают, что депрессия — это болезнь мозга в той же степени, что и артрит — заболевание суставов. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, зафиксировало изменения в белом веществе мозга среди страдающих депрессией людей. Нарушения в белом веществе связаны с проблемами интерпретации эмоций и мышления.

Голодание

Интервальное голодание давно известно своим феноменальным воздействием на тело и мозг.
«Голодание может изменить мозг во многих отношениях, — говорит Бенджамин Харди из Университета Клемсона, Южная Каролина. — Оно увеличивает количество клеток мозга и уровней нейротрофического фактора (BDNF), белка, который взаимодействует с нейронами в областях мозга, регулирующих память, обучение и более высокую познавательную функцию», — говорит он.
Пониженный уровень BDNF связан с потерей памяти при болезни Альцгеймера и когнитивными нарушениями.

Компьютерные игры

Многие родители слишком хорошо знают, что Fortnite — последнее увлечение подростков — серьезно затягивает.
«Чрезмерная увлеченность играми может оказать тот же эффект на мозг, что и кофеин или кокаин, — говорит Харди. — Игры заставляют мозг вырабатывать тонны допамина, что очень полезно», — говорит он.
Но довольно скоро мозг к этому привыкнет, и ему нужно будет больше для того же эффекта, предупреждает он.
Тем не менее, новости о том, как игра влияет на наши мозги, не такие уж и плохие. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience, было обнаружено, что видеоигры способны повысить эффективность областей мозга, ответственных за внимание и визуоскопические навыки, то есть распознавание форм и фигур. И новое исследование показывает, что у людей в возрасте от 55 до 75 лет, игравших в 3D-платформер Super Mario 64 по 30 минут в день, пять дней в неделю, увеличилась доля серого вещества в гиппокампе, отвечающего за память, наблюдение, слух и многое другое.
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