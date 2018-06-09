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Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
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Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах 

Рамблер 49 минут назад
Поистине фантасмагорическое зрелище запечатлели очевидцы на Канарских островах. Наблюдатели нередко собираются у Тейде, чтобы проследить за невероятным рассветом. На кадрах заходящая за вулкан Тейде Луна выглядит так, будто сейчас упадёт на Землю. Для съёмки оператор использовал телескопический длиннофокусный объектив, расположившись в 16 километрах от вершины вулкана. Находившиеся в тот момент на вершине люди наблюдали за восходом Солнца, которое было позади оператора, снимавшего спутник Земли. Размещённый в Интернете ролик вызвал не только восхищение. Некоторые по-настоящему испугались этого «падения». НАСА даже было вынуждено прокомментировать видео и разъяснить, почему Луна на кадрах такая огромная и почему кажется, что она сейчас раздавит людей.
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