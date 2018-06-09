Раскрыт секрет устойчивости Пизанской башни

Ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

Знаменитая "падающая" колокольня собора Санта-Мария Ассунта в Пизе продолжает вызывать горячий интерес у исследователей, пишут "Аргументы недели" . За свою многовековую историю Пизанская башня пережила две мировые войны. Она сумела устоять после четырех сильных землетрясений и продолжает принимать многомиллионные толпы туристов. Недавно ученые заявили, что, наконец, нашли ответ на вопрос, почему кампанилла не падает.

По мнению специалистов, необычная устойчивость башни связана с динамическим взаимодействием почвенной структуры. Ка пояснили инженеры, высота и монолитность колокольни "в сочетании с мягкостью грунтов фундамента" значительно меняют колебательные характеристики конструкции. В результате движение почвы не приводит к обрушению башни.

Таким образом, подытожили специалисты, мягкая почва, которая когда-то спровоцировала наклон постройки, помогает ей пережить землетрясения. При этом они напомнили, что без своевременного вмешательства инженеров Пизанская башня вряд ли устояла бы до наших дней. В частности, в ходе реставрационных работ угол наклона башни удалось уменьшить с 5,5 до 3,9 градусов.