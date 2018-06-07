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Грибок-паразит обрекает на смерть муравьев вдали от дома
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Найден обрекающий муравьев на смерть вдали от дома грибок 

Индикатор 51 минуту назад
Фото: University of East Anglia
Ученые описали, как грибок-паразит действует на колонии муравьев на молекулярном уровне. Оказалось, что этот опасный микроорганизм изменяет поведение муравьев, и они сами покидают свои дома и обрекают себя на смерть. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Кратко о работе можно почитать на сайте EurekAlert.
Самыми эволюционно продвинутыми среди муравьев считаются муравьи-листорезы рода Attini. Они единственные среди своего семейства способны к своеобразному земледелию. Attini срезают листья своими челюстями, пережевывают их, но полученную массу не съедают сами, а используют в качестве удобрения для выращивания грибов. Однако на этих муравьиных «фермах» вырастают и «сорняки» — грибы-паразиты рода Escovopsis. В последнем исследовании ученые выяснили, что этот грибок оказывает на муравьев своего рода психологическое воздействие, заставляя их покидать свои хозяйства.
Исследователи из Университета Восточной Англии совместно с коллегами изучали так называемый синдром разрушения колоний — необычное явление, при котором процветающая муравьиная ферма неожиданно опустевает, обитатели сами уходят без каких-либо видимых причин. Ученые выяснили, что причина этого в действиях грибков рода Escovopsis. Он постоянно живет в муравьиных колониях и насекомые научились с ним бороться, вырабатывая специальный антибиотик. Однако если муравьи ослабевают (например, в результате долгой засухи), то действие антибиотика тоже слабнет и грибок «побеждает».
В результате серии лабораторных экспериментов ученые определили, что Escovopsis вырабатывает несколько веществ, два из которых таким странным образом влияют на муравьев. Молекулы первого вещества разрушают антибиотик на теле муравьев, второго — изменяют их сознание. Насекомые добровольно покидают свои колонии и, оказавшись незащищенными, вскоре умирают. Влияние Escovopsis очень похоже на действие другого грибка, Ophiocordyceps kimflemingiae, который тоже «взламывает» нервную систему муравьев и заставялет их уходить из своих жилищ.
По мнению ученых, открытие важно не только для изучения поведения муравьев, но и для развития фармацевтики. Эволюционное противостояние муравьев и грибка — это по сути борьба между антибиотиком и патогеном, в которой в течение долгого времени нет победителя. Поэтому это явление может стать полезным в решении проблемы устойчивости к антибиотикам.
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