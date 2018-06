Пришельцев убьют быстро и жёстко

Кино и фантастическая литература практически приучили нас спокойно относиться к факту существования внеземной жизни. Причудливые и экстравагантные, инопланетяне вызывают уже скорее интерес, чем испуг. Но если человечество когда-то встретится с настоящим, а не придуманным инопланетным разумом, ему придется убивать — быстро и жестоко, уверен физик-теоретик Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Березин

В основу рассуждений эксперта лёг знаменитый парадокс Ферми. Если бесчисленное множество звезд теоретически способно породить множество цивилизаций, то земляне уже давно должны были бы обнаружить их активность своими телескопами и локаторами. Однако видимая с Земли часть космоса пуста. Это противоречие, впервые описанное итальянским физиком Энрико Ферми около 70 лет назад, ученые пытаются разрешить самыми разными способами.

Одни предполагают, что пришельцы скрывают свое присутствие от недостаточно развитых цивилизаций. Другие считают, что при условии практической бесконечности времени существования Вселенной разные цивилизации не успевают дожить до встречи друг с другом. Александр Березин предложил свое неожиданное объяснение пустынности космоса.

НЛО в небе Китая // Global Look Press/Sipa Asia/Zhu Guoping

— Я утверждаю, что парадокс Ферми имеет тривиальное решение, не требующее каких-либо спорных предположений. Однако его трудно принять, поскольку оно описывает такое будущее нашей цивилизации, которое даже хуже, чем просто исчезновение, — пишет он, — Что, если цивилизация, первой достигшая уровня развития межзвездных путешествий, обязательно уничтожает всех конкурентов в космической экспансии?

Свой принцип взаимоотношения цивилизаций Березин назвал first in, last out («первый пришел, последний ушел»). При этом не имеет значения, как будут выглядеть представители внеземных цивилизаций — как гуманоиды, как искусственный интеллект или даже разумные планеты. Главное условие: они должны быть способны перемещаться между звездами.

Достигнув такого уровня развития, любая цивилизация вступает на путь неограниченной экспансии, а это означает подавление и уничтожение любых менее развитых форм жизни и цивилизаций, не способных за себя постоять. Возможно даже, у могущественных пришельцев не будет осмысленных агрессивных мотивов, и они разрушат цивилизацию «младших братьев» так же, как при прокладке дороги рабочие разрушают муравейник —не задумавшись над смыслом происходящего с точки зрения муравьев.

Так что открытие любого инопланетного разума будет означать для человечества сразу две плохих новости. Первая: вполне возможно, что нам придется оказаться к лицу с совершенно чуждыми убийцами, воспринимающими нас как конкурентов в своей межзвездной экспансии. Вторая: расой этих убийц можем оказаться мы сами. И в том, и в другом случае человечеству придется вступить в борьбу за существование, окончить которую можно будет только тотальным истреблением противника. Как это повлияет на базовые ценности и архетипы нашей цивилизации, остается только гадать.

Стоит отметить, что Березин в своем пессимизме не одинок. Стивен Хоккинг, ныне покойный астрофизик ещё восемь лет назад предупреждал, что встреча с инопланетянами может иметь для землян самые печальные последствия. Космический разум, по его мнению, вполне способен оказаться расой хищных мародеров, путешествующих по космосу ради грабежа ресурсов и завоевания новых планет.

Чтобы не столкнуться с такими противниками, вдобавок серьезно превосходящими нас в развитии, Хокинг советовал «спрятаться», и, приняв сигнал от чужой цивилизации, заглушить все излучающие в космос устройства.

Относительно безопасными он полагал только те цивилизации, которые не найдут нас, а будут найдены нами. Однако вряд ли теперь советы Хокинга будут иметь практические значение. Уже несколько десятилетий с Земли отправлялось в космос множество посланий — как в виде носителей информации, так и в формате радиосообщений. И если бы какие-то высокоразвитые цивилизации в нашем секторе Галактики действительно существовали, они уже давно явились бы посмотреть, кто это тут шумит.