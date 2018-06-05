Обнаружены позволяющие пятиться нейроны

Исследователи изучили, как в спинном мозге млекопитающих распределены нейронные сети, отвечающие за передвижение в разных направлениях. Им удалось определить зоны, стимуляция которых может восстановить способность ходить не только вперед, но и назад. В будущем результаты исследования сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета, Каролинского института ( Швеция ) и Института физиологии имени И. П. Павлова РАН , опубликованного в Journal of Neuroscience, помогут решить проблему реабилитации людей с повреждениями позвоночника.

Сегодня ученые знают, что у позвоночных животных основные нервные центры, управляющие движением вперед, расположены на уровне спинного мозга, ствола головного мозга и мозжечка. Однако многие высокоразвитые позвоночные также умеют ходить боком и пятиться назад, причем механизмы локомоции (перемещения в пространстве) в этих направлениях пока остаются недостаточно изученными.

В новой работе группа исследователей смогла выяснить, что у некоторых млекопитающих спинальные нейронные сети, активация которых заставляет животное идти назад, находятся в достаточно узкой зоне поясничного отдела. При этом спинальные нейронные сети, стимуляция которых запускает движение вперед, занимают почти весь пояснично-крестцовый отдел спинного мозга.

«Также мы провели сравнительное изучение спинальных нейронных сетей, управляющих локомоцией в разных направлениях, с помощью метода выявления экспрессии гена раннего ответа — c-fos, позволяющего определить популяции активированных клеток, — отметила ведущий автор статьи Наталья Меркульева. — Детальный анализ паттернов распределения активных нейронов при локомоции в разных направлениях позволил предположить, что интегративные нейронные ансамбли спинного мозга задействованы при ходьбе назад в большей степени, чем при ходьбе вперед».

Словом, маркер нейрональной активности c-fos позволил исследователям подтвердить, что именно в локальной зоне спинного мозга располагаются нейроны, активация которых заставляет животное идти назад.