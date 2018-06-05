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В Индии откопали колесницу из древних эпосов
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В Индии откопали колесницу из древних эпосов 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: www.ibtimes.co.in
Индийские археологи при раскопках захоронений недалеко от города Багхпат в штате Уттар-Прадеш обнаружили воинский шлем и колесницу бронзового века.
Как сообщает International Business Times, артефакты отыскала команда из десяти человек. Раскопки стартовали в марте этого года в селении Санаули. Еще в 2005 году там было обнаружено 116 погребальных ям. В ходе трехмесячных раскопок удалось найти еще восемь захоронений.
Самой ценной находкой стала колесница бронзового века. Ученые говорят, что это прольет свет на место Индии в древней мировой истории. Колесницы данного периода типичны для Месопотамии, Грузии и греческих цивилизаций. В Индии их до сих пор не находили, хотя они описываются в многочисленных древних эпосах.
Археологи пока не определили, запрягалась ли колесница лошадьми или быками, но все же склоняются к версии о лошадях. Также был найден шлем, который надевали воины — возницы и всадники. Находки говорят о том, что цивилизация долины Инда в бронзовом веке была хорошо организована и технологически развита.
На это указывает не только эстетичность исполнения шлема и других найденных артефактов, в частности зеркал, но и сложное устройство захоронений. Колесница также свидетельствует о том, что в долине Инда существовали хорошо вооруженные воинские формирования. Эта тема была спорной.
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