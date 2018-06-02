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Найден еще один мозг в теле человека
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Ученые нашли еще один мозг в теле человека 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: EPA
В человеческом организме находится "второй мозг", который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы, пишет Science Alert.
Энтеральная (кишечная. — Прим. ред.) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, регулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Эта система периферийная и работает автономно от центральной (ЦНС), состоящей из мозга и спинного мозга.
"Это на самом деле сам себе мозг", — заявил профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер, добавив, что ЭНС можно назвать и "первым мозгом", поскольку эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.
Специалисты проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и выяснили, что ЭНС синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике.
Как утверждают авторы исследования, ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.
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