Найден еще один мозг в теле человека

Ученые нашли еще один мозг в теле человека

В человеческом организме находится "второй мозг", который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы, пишет Science Alert.

Энтеральная (кишечная. — Прим. ред.) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, регулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Эта система периферийная и работает автономно от центральной (ЦНС), состоящей из мозга и спинного мозга.

"Это на самом деле сам себе мозг", — заявил профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер, добавив, что ЭНС можно назвать и "первым мозгом", поскольку эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.

Специалисты проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и выяснили, что ЭНС синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике.

Как утверждают авторы исследования, ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.