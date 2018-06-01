Ученые начинают «физическую» часть создания квантового компьютера

МОСКВА , 1 июн — РИА Новости . Квантовый консорциум приступает к реализации «физической» части проекта по созданию многокубитного квантового компьютера, сообщили РИА Новости в компании «ВЭБ Инновации».

По его словам, речь идет о разработке демонстратора оптического квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых вычислителей: на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

"Участники проекта отмечают, что часть технических задач может быть решена путем приобретения оборудования зарубежного производства, однако в приоритетном порядке будет рассматриваться возможность запуска дополнительных проектов по разработке и совершенствованию отечественной элементной базы (например, многоканальные однофотонные сверхпроводниковые детекторы уже производятся в России)", — рассказали в «ВЭБ Инновации».

Как уточнили в компании, после подписания в феврале 2018 года пятистороннего соглашения о создании российского многокубитного квантового компьютера было уточнено техническое задание проекта. Так, свои предложения внесли научные коллективы МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского госуниверситета, Физико-технического института РАН, Сколковского института науки и технологий, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики и другие.

"Параллельно будет происходить расширение консорциума, работающего над созданием российского многокубитного квантового компьютера, — к нему присоединятся новые участники из числа заинтересованных потребителей, научно-исследовательских организаций и институтов развития", — сообщили в «ВЭБ Инновации».

По мере развития проекта российские ученые будут решать научные и прикладные задачи, необходимые для создания и дальнейшей эксплуатации квантового компьютера — например, задачу по разработке системы онлайн-доступа и программирования квантовых вычислительных устройств, по разработке фотонных детекторов и различных квантовых алгоритмов.

Квантовый консорциум

Соглашение о научно-техническом проекте по созданию многокубитного квантового компьютера было подписано в феврале 2018 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи между Внешэкономбанком , компанией «ВЭБ Инновации», Фондом перспективных исследований, МГУ имени М. В. Ломоносова и АНО «Цифровая экономика». Соглашение стало основой для формирования квантового консорциума, предполагается, что такой формат взаимодействия позволит большому количеству российских научных коллективов, финансирующих организаций и потенциальных потребителей принять участие в реализации прорывных проектов в сфере квантовых технологий.

Преимущества квантовых компьютеров основаны на том, что в них для представления данных используются не классические двоичные ячейки памяти, содержащие один бит информации, а так называемые «кубиты» (qubit, quantum bit), представляющие собой квантовые объекты, состояние которых подчиняется принципу квантовой суперпозиции и содержащие, таким образом, значительно большее количество информации.

Мировым научным сообществом рассматриваются различные физические способы реализации кубитов: на основе сверхпроводниковых элементов, фотонов, ионов и нейтральных атомов в магнитооптических ловушках, примесных центров в полупроводниковых и диэлектрических структурах. Каждый из исследуемых способов обладает определенными преимуществами при улучшении тех или иных характеристик квантового компьютера.