Найдены следы развитых технологий в древней Европе

Международная группа ученых обнаружила на Балканском полуострове следы загрязнения свинцом, датированные 3600 годом до нашей эры. По мнению исследователей, это стало результатом появления металлургии в Европе, что ознаменовало собой начало бронзового века в регионе. При этом Сербия на протяжении Темных веков и Средневековья оставалась технологически развитым центром. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

При выплавке металла из руды в атмосферу высвобождаются микроскопические частицы свинца, которые разносятся ветром на большие расстояния. При попадании в торфяные болота они осаждаются, образуя слои, которые отражают уровень развития металлургии в тот или иной период времени. До сих пор самые ранние следы загрязнения тяжелыми металлами датировались 3000 годом до нашей эры и находились на юге Испании

Ученые провели геохимический анализ образцов, взятых в торфяном болоте Црвени-Поток (Crveni Potok) в Сербии. Оказалось, что первые признаки загрязнения свинцом в результате деятельности человека появляются уже 5600 лет назад, а после 600 года до нашей эры и до 1600 года нашей эры в торфе наблюдается равномерное увеличение содержания металла. Исследователи выявили пики концентрации свинца, соответствующие эпохе Древнего Рима , а также относительное повышение уровня загрязнения после падения Римской империи. Последнее указывает на то, что в Сербии продолжали развивать металлургию, пользуясь римской техникой выплавки руд.

Ранее считалось, что европейцы после исчезновения Древнего Рима превратились в группы технологически отсталых племен. Однако новые данные показывают, что, по крайней мере, часть жителей Европы сохранили знания о добыче полезных ископаемых вплоть до конца Средневековья.