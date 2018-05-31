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Найдены следы развитых технологий в древней Европе
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Найдены следы развитых технологий в древней Европе 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Международная группа ученых обнаружила на Балканском полуострове следы загрязнения свинцом, датированные 3600 годом до нашей эры. По мнению исследователей, это стало результатом появления металлургии в Европе, что ознаменовало собой начало бронзового века в регионе. При этом Сербия на протяжении Темных веков и Средневековья оставалась технологически развитым центром. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
При выплавке металла из руды в атмосферу высвобождаются микроскопические частицы свинца, которые разносятся ветром на большие расстояния. При попадании в торфяные болота они осаждаются, образуя слои, которые отражают уровень развития металлургии в тот или иной период времени. До сих пор самые ранние следы загрязнения тяжелыми металлами датировались 3000 годом до нашей эры и находились на юге Испании.
Ученые провели геохимический анализ образцов, взятых в торфяном болоте Црвени-Поток (Crveni Potok) в Сербии. Оказалось, что первые признаки загрязнения свинцом в результате деятельности человека появляются уже 5600 лет назад, а после 600 года до нашей эры и до 1600 года нашей эры в торфе наблюдается равномерное увеличение содержания металла. Исследователи выявили пики концентрации свинца, соответствующие эпохе Древнего Рима, а также относительное повышение уровня загрязнения после падения Римской империи. Последнее указывает на то, что в Сербии продолжали развивать металлургию, пользуясь римской техникой выплавки руд.
Ранее считалось, что европейцы после исчезновения Древнего Рима превратились в группы технологически отсталых племен. Однако новые данные показывают, что, по крайней мере, часть жителей Европы сохранили знания о добыче полезных ископаемых вплоть до конца Средневековья.
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