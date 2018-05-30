Народы, у которых существуют гены неандертальца

Таинственные неандертальцы, останки которых археологи находят в Европе и Азии, бесследно исчезли, породив множество загадок. Пещерные люди долгое время считались предками современного человека, однако последние исследования генетиков опровергли данный тезис. И все же, нынешние жители нашей планеты частично унаследовали у неандертальцев некоторые черты. У каких же народов чаще встречаются их гены?

Кто они такие?

Самые первые из известных науке ископаемых останков неандертальцев (Homo neanderthalensis) свидетельствуют о том, что они жили в Европе уже около 500-600 тысяч лет назад. Так что не только Африка может считаться колыбелью человечества.

Известный исследователь Сванте Паабо, профессор Лейпцигского Института эволюционной антропологии, в 2009 году сообщил научному сообществу об успешной расшифровке неандертальского генома. [С-BLOCK]

Ученые выяснили, что это были сравнительно высокие люди с мощным скелетом и мускулатурой. Ген MC1R, который отвечает за пигментацию человеческой кожи и волос, свидетельствует о том, что неандертальцы обладали светлой кожей и преимущественно рыжими волосами.

Неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад, когда на мировую эволюционную сцену вышли кроманьонцы. То есть, наши с вами предки, зародившиеся в Африке и расселившиеся впоследствии по всему миру.

Соседи по планете

Группе исследователей из Мюнхенского университета в 1997 году удалось сравнить митохондриальную ДНК современного человека и неандертальца. Результат удивил ученых, ранее полагавших, что между Homo neanderthalensis и Homo sapiens должно быть прямое родство. Однако выяснилось, что наши виды были лишь соседями по планете какое-то время.

Проанализировав Y-хромосому, генетики определили, что род человеческий разделился на две эволюционные ветви около 588 тысяч лет назад.

Два биологических вида встретились, когда первые темнокожие кроманьонцы покинули Африку в поисках лучших мест обитания. Наши предки, мигрировавшие на Ближний Восток и в Европу, столкнулись со светлокожими неандертальцами. Точных сведений о том, какие отношения складывались между реально разными людьми, ни у кого нет. Можно предположить, что соседство, продолжавшееся несколько тысяч лет, изобиловало кровавыми стычками и побоищами.

В стоянках кроманьонцев археологи находили ожерелья, сделанные из зубов неандертальцев, а также их обглоданные кости. Впрочем, и соседи наших предков не отказывались от человеческого мяса, очевидно, из-за недостатка другой добычи.

Все, кроме африканцев

Вышеупомянутый профессор Сванте Паабо и его коллега, доктор Давид Райх из Гарвардского университета , после совместных исследований заявили, что носителями неандертальского генома являются все жители нашей планеты, кроме коренных африканцев. Причем, доля наследия Homo neanderthalensis в ДНК современных людей варьируется в пределах от 1 до 4 процентов.

Очевидно, два разных биологических вида не только враждовали между собой. Если ресурсов для выживания было достаточно, то между нашими предками и их соседями вполне могло возникать культурное и деловое сотрудничество, перерастающее в родственные связи. В этом имелось рациональное зерно. Кроманьонцам, перебравшимся на север из Африки, были необходимы гены людей, приспособившихся к жизни в других климатических условиях.

Примечательно, что в ДНК жителей Черного континента иногда встречаются неандертальские заимствования. Например, ученые обнаружили их у некоторых представителей племени масаи. Однако при более тщательном анализе выяснилось, что африканцы унаследовали эти гены от европейцев, посещавших земли племени в XVII-XIX веках и вступавших в беспорядочные сношения с местными женщинами.

Европейцы и азиаты

Исследователи обнаружили гены неандертальцев у жителей разных стран и континентов. Такое наследие имеется у итальянцев, испанцев, американцев европейского происхождения, англичан, шотландцев, финнов, китайцев, японцев, даже у коренного населения Австралии и Новой Гвинеи . Причем, среди азиатов доля неандертальских генов даже немного выше, чем среди европейцев.

Ученые объясняют это тем, что за несколько тысячелетий Homo sapiens и Homo neanderthalensis пережили три волны смешивания. Сначала два вида встретились на территории Ближнего Востока, потом миграционные потоки снова свели наших предков с «другими людьми» в Европе. А в последний раз неандертальцы поделились своими генами с кроманьонцами незадолго до своего вымирания. И произошло это в Азии, предположительно в районе Алтая, куда часть Homo sapiens перебралась с запада.

Факт смешивания двух видов подтверждают и археологи. Так, на севере Италии, в местечке Рипаро ди Меззена во время раскопок были обнаружены останки человека, жившего примерно 30-40 тысяч лет назад. Судя по сохранившимся костям, он был гибридом Homo neanderthalensis и Homo sapiens. [С-BLOCK]

Захоронение ребенка, сочетающего в себе кроманьонские и неандертальские черты, было найдено и в Крыму, в районе с. Староселье. В частности, строение зубных каналов у покойного малыша оказалось характерным для наших бывших соседей по планете.

А в 2002 году в Пештера-ку-Оасе ( Румыния ) археологи раскопали кость человека, жившего примерно 40 тысяч лет назад. Доля неандертальских генов в его ДНК составила от 6 до 9 процентов. То есть, у данного индивида имелся один предок «из чужаков» поколений 4-6 назад.

А как же мы?