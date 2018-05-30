Чем опасен тополиный пух

«Белым снегом ночь метельная всю стежку замела» — эти строки из песни актуальны именно в мае-июне, когда города России начинает заполонять тополиный пух. Но в отличие от снега он не просто покрывает все городские поверхности, но и нагло врывается в дома и квартиры, проникает в салоны автомобилей, набивается в нос, рот и глаза. Люди недоумевают, кому пришло в голову сажать в населенных пунктах именно тополя, неужели других деревьев не было?

Между тем, выбор на тополя пал не случайно. Российские ученые еще в 60-е годы прошлого столетия подсчитали, что один тополь от периода первых зеленых листочков весной до сбрасывания последних желтых листьев поздней осенью вбирает в себя из воздуха от 20 до 30 килограммов пыли и выхлопных газов. А объем кислорода, выделяемый одним тополем, равен объему, который выделяют десять березок или семь елей, четыре сосны или три липы. Трудно найти настолько неблагополучный в экологическом плане район, где тополь не смог бы приспособиться и пустить корни. Поэтому найти ему замену чрезвычайно трудно.

А в 2008 году были опубликованы исследования американских ученых, согласно которым тополя абсорбируют и расщепляют такие загрязнители окружающей среды, как тетрахлорметан, бензин, винилхлорид и прочее производное промышленных предприятий.

Одна беда — тополиный пух. Большинство считают его одним из самых опасных аллергенов. Кандидат биологических наук из Винницкого национального медицинского университета Виктория Родинкова опровергает это предположение. Специалисты института исследовали образцы тополиного пуха из сельской и городской местности. Оказалось, что «сельский» пух практически не имел в своем составе аллергенной пыльцы, а вот в «городском» — ее было в избытке. Но то была пыльца других растений.

Ученые объясняют это скоростным течением воздушных масс, чему во многом способствуют высотные дома. Вероятно, каждый сталкивался с явлением, когда в ветреную погоду между домами возникает, так называемый, эффект трубы: ветер на определенном промежутке пространства дует с неистовой силой. Перенося пух с близрастущих деревьев, ветер переносит и закрепившуюся на нем пыльцу других деревьев, кустарников, трав и цветов. Кстати, если говорить о самых аллергенных деревьях, то на первом месте ученые назовут березу с ее очень вредными для аллергиков сережками. Непосредственно тополиный пух приносит больше вреда из-за его способности всюду набиваться. Попадая в носовую или ротовую полость, он просто раздражает слизистую, а в глазах вызывает раздражение и покраснение.

Еще одна неприятность, которую доставляет тополиный пух, связана с автомобилями. Главный эксперт Рособоронэкспорта Евгений Сердюк поясняет: мельчайшие частицы гравия, песок, сор, — все, что вылетает из-под колес впереди идущего автомобиля, попадает в решетку радиатора, а тополиный пух все это связывает, образуя войлочную прокладку. Когда она достигает определенных размеров, двигатель автомобиля начинает перегреваться.

Настоящим бедствием для жителей городов становится тополиная моль. В период, когда тополя сбрасывают пух, моль поселяется на деревьях и откладывает там яйца. Постепенно она перебирается на ПМЖ в квартиры горожан. Средства от моли летом становятся наиболее популярным товаром.

Пожар — еще одна беда, которая приходит вместе с тополиным пухом. Брошенная на землю непотушенная сигарета, специально подожжённый подростками «пуховый ковер», вслед за которым вспыхивает сухая трава — и вот уже окрестности полыхают.

Самаре, Сегодня во всех крупных городах мира всерьез озабочены проблемой замены тополей на другие деревья. В российских Москве Томске запрещена высадка тополей. А там, где они все еще растут, их обрабатывают специальным раствором, который препятствует раскрытию семян.