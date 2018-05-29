Что учёные узнали о «портале» в параллельную Вселенную

Международная группа астрофизиков обнаружила светящееся «кольцо» вокруг чёрной дыры Стрелец А* в центре Млечного пути. Согласно расчётам учёных, подобный объект может указывать на то, что Стрелец А* является кротовой норой — временно-пространственным порталом в другую Вселенную. По мнению исследователей, дальнейшее изучение чёрных дыр позволит проверить эту гипотезу. Российские эксперты отметили, что, если предположения зарубежных коллег подтвердятся, путешествия в параллельные миры станут реальностью.

Дверь в зазеркалье

Международная группа учёных в рамках проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») «сфотографировала» светящееся «кольцо» вокруг чёрной дыры Стрелец А* в центре Млечного пути. Снимок удалось получить с помощью телескопов из обсерваторий в Чили , Калифорнии и на Гавайских островах. Затем специалисты составили компьютерную модель формирования чёрной дыры, куда «поместили» обнаруженный объект. В итоге проведённых расчётов исследователи пришли к выводу, что такие светящиеся «кольца» состоят из горячего газа и могут указывать на то, что чёрные дыры, и в частности Стрелец А*, являются кротовыми норами — временно-пространственными «порталами» в другую Вселенную.

«Для изучения чёрных дыр необходимо было преодолеть два основных препятствия: создать инструмент нужного углового разрешения, который способен разглядеть мелкие детали, и сделать исследуемую область прозрачной. Чтобы обойти эти преграды, участники проекта Event Horizon Telescope повысили угловое разрешение телескопов, а также настроили аппараты на работу на максимально коротких волнах», — сообщил в беседе с RT доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Сергей Попов.

Закат над обсерваторией Ла-Силья (южная часть пустыни Атакама) © Wikimedia Commons

По мнению эксперта, дальнейшие наблюдения за излучением вещества, находящегося за чёрной дырой, расскажут, является ли объект внутри светящегося «кольца» кротовой норой. Окончательные результаты проекта «Телескоп горизонта событий» будут опубликованы в 2019 году.

В поисках кротовой норы

Авторы проекта «Телескоп горизонта событий» намерены продолжить исследование светящегося «кольца», чтобы проверить гипотезу, согласно которой в центре нашей галактики находится кротовая нора — временно-пространственный «портал» в другую Вселенную.

Однако ряд российских учёных считают, что существование кротовой норы — пока «лишь захватывающая дух идея».

«Выяснить, существует ли кротовая нора, можно только в ходе дальнейших наблюдений. Пока у нас нет данных, подтверждающих её реальность. Но расширение арсенала инструментов для изучения чёрных дыр позволит в будущем проверять и столь экзотические гипотезы. Не исключено, что в некоторых ситуациях объекты, которые мы считаем кандидатами в чёрные дыры, могут оказаться кротовыми норами», — подчеркнул Попов.

Похожей точки зрения придерживается ведущий сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

«Возможно, вместо чёрной дыры учёные обнаружат кротовую нору — проход в другую Вселенную или в дальний край нашей Вселенной. Например, вы ныряете в кротовую нору, а выныривайте в туманность Андромеды, которая находится на расстоянии двух миллионов световых лет, которое вы пролетите за одну секунду», — сообщил в беседе с RT Докучаев.

Также учёный отметил важность исследования в рамках проекта «Телескоп горизонта событий». По мнению Докучаева, этот эксперимент «тянет на Нобелевскую премию». По его словам, через 1—2 года от проекта можно ожидать выдающихся результатов, например, первого реального изображения чёрной дыры в центре нашей галактики.

Докучаев добавил, что в случае, если кротовую нору удастся обнаружить, с её помощью можно будет выйти в мультивселенные — миры, параллельные нашему.

«Мультивслененные — это передовой край современной науки. Согласно теории расширения Вселенной, произошло несколько Больших взрывов, породивших нашу галактику и параллельные миры. Не исключаю, что кротовые норы позволят выйти в такие параллельные Вселенные», — заключил Докучаев.

Привет от Кэрролла

Поиск кротовых нор является одной из главных задач современной астрономии, с тех пор как Альберт Эйнштейн предсказал области пространства-времени, попав в которые можно «вынырнуть» в другой части Вселенной.

Первое упоминание о кротовых норах содержится в книжке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». И это неудивительно, ведь известно, что за псевдонимом детского сказочника скрывался профессор математики Оксфордского университета Чарльз Доджсон . Областью пространства-времени здесь выступает Зеркало Алисы. Протянув руку в «кротовую нору», героиня перенеслась из Англии в Страну чудес.

Из области фантастики в реальность, пусть и теоретическую, идею кротовых нор перенесли физики Альберт Эйнштейн и Натан Розен. В 1935 году учёные опубликовали исследование, согласно которому общая теория относительности допускает образование пространственно-временных континуумов, или кротовых нор.