Раскрыты тайны портретов эпохи Ренессанса

Благодаря российским ученым опознаны люди на портретах эпохи Ренессанса

Историки Санкт-Петербургского государственного университета изучили альбом с карандашными портретами придворных французского короля Франциска I (1494 — 1547), и установили, кто на них изображен. Соотнести рисунки с реальными историческими личностями ученые пытались с XIX века, однако до сих пор сделать это не удавалось. Об этом сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.

В Российской национальной библиотеке (РНБ) хранится множество европейских рукописей и автографов XV–XVIII веков, в том числе на французском языке. Альбом карандашных рисунков, заинтересовавший историков СПбГУ, попал в Россию из аббатства Сан-Жермен — главного государственного книгохранилища дореволюционной Франции . Рукопись вывез коллекционер, секретарь-переводчик русского посольства Петр Дубровский. Сохранилось 40 подобных альбомов, которые запечатлели несколько составов французского двора. Дело в том, что он утверждался на один год, а затем менялся. Эти альбомы хранятся в архивах, музеях и библиотеках по всему миру, причем три из них — в Петербурге

Альбом с 39 портретами придворных Франциска I был создан в XVI веке по заказу французской короны и массово растиражирован. Карандашные рисунки принадлежат художникам школы изобразительного искусства Клуэ — лучшим придворным живописцам Франции. Интересно, что приближенные монарха могли влиять на содержание таких книг: например, помещать туда благородных особ, с которыми они общались и дружили. «Французский двор эпохи Ренессанса стремился подражать античной моде. Так, многие античные деятели хотели оставить след в истории: заказывали художникам свои изображения, чтобы они дошли до потомков. С такой целью была создана и эта рукописная книга», — рассказал кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Владимир Шишкин

В альбом, который исследовали ученые, помещены изображения членов королевского двора с указанием имен и титулов. Ранее этот экземпляр, хранящийся в РНБ, уже изучали искусствоведы XIX века, однако им не удалось определить, кто именно изображен на портретах. «Дело в том, что в средневековой Франции многие имена собственные писались иначе, поэтому сегодня, даже опираясь на подписи, сложно понять, кто перед нами, — пояснил Шишкин. — Именно поэтому дореволюционным искусствоведам не удалось правильно соотнести портреты с реальными историческими личностями».

Историки СПбГУ идентифицировали почти всю портретную галерею, которую открывает изображение короля Франциска I. Трудности у специалистов вызвал лишь портрет пожилого мужчины, не снабженный никакими пометками. Изучив детали его костюма — четырехугольный черный биретто и кафтан с накидкой — ученые предположили, что на рисунке изображен канцлер Франции, возможно, это Гийом Пуайе. Еще один интересный факт удалось установить аспирантке СПбГУ Ксении Сошниковой. В ходе кодикологического анализа (изучения рукописных книг) она пришла к выводу, что над каждым рисунком работали не один, а несколько живописцев. Манера исполнения портретов и стиль мастеров знаменитой школы Клуэ представляет особый интерес для ученых.

«В Средневековье не принято было изображать улыбающихся людей, и рукописная книга эпохи Ренессанса резко контрастирует с этим, — отметил Шишкин. — Портреты во французском сборнике довольно «живые»: на них пышущие здоровьем молодые люди в возрасте 20–25 лет, готовые вкусить все радости неоплатонизма».

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