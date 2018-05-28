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Создан гибрид курицы и человека
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Создан гибрид курицы и человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые из Нью-Йорка создали эмбрионы, состоящие из клеток курицы и человека. Исследователи надеются, что это позволит им лучше изучить, как из клеток формируется плод. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
Martyn et al/Nature
В начале ХХ века у рыб и земноводных были открыты специальные клетки-организаторы, которые играют решающую роль в раннем формировании структур организма. При пересадке этих клеток от одного эмбриона к другому они стимулируют у второго эмбриона развитие еще одной хорды и нервной системы, включая спинной и головной мозг. Впоследствии подобные клетки были открыты и у других видов животных. Однако из-за этических принципов невозможно было выяснить, есть ли такие клетки у человека — эксперименты с человеческими эмбрионами запрещены после 14 дней развития, а клетки-организаторы начинают работать после этого срока.
Исследователи из Рокфеллеровского университета создали человеческие эмбрионы из стволовых клеток, а затем пересадили человеческие эмбриональные клетки в эмбрион курицы. Это привело к формированию второго позвоночника и нервной системы, что доказало — у людей тоже существуют клетки-организаторы.
Ученые рассчитывают, что возможность экспериментировать с человеческими клетками-организаторами позволит им узнать больше о ранних патологиях развития, приводящих к выкидышам, а также подробнее изучить возможности применения стволовых клеток. Следующим шагом станет изучение того, как именно работают клетки-организаторы.
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