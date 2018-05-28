Птицы пережили динозавров случайно?

Почему динозавры исчезли, а их ближайшие родичи — птицы — успешно пережили глобальное вымирание и отлично чувствуют себя до сих пор? Этот вопрос все больше интригует ученых по мере того, как современная наука открывает новые и новые черты сходства между птицами и динозаврами. По мнению британских палеонтологов, секрет выживания пернатых довольно прост — в нужный момент им просто неожиданно повезло.

66 миллионов лет назад на полуостров Юкатан рухнул громадный метеорит, оставивший после себя знаменитый Чиксулубский кратер диаметром почти в 200 километров. Вызванные его падением катаклизмы довершили длившееся несколько миллионов лет вымирание множества архаичных животных — от гигантских динозавров до микроскопических водорослей. Число видов живых существ, не переживших падение метеорита, по некоторым оценкам достигает 75%.

Попытки ученых реконструировать последствия метеоритного удара по Юкатану рисуют нам чудовищные по силе цунами, выгоравшие целыми континентами леса и выброшенные на высоту 100 километров пылевые массы. Выжить среди всего этого Армагеддона, казалось бы, невероятно трудно. Мелкие млекопитающие могли забиться в норы, водная фауна — уйти на глубину, но как удалось остаться в живых птицам? Ответить на этот вопрос решил специалист по палеонтологии позвоночных британского университета Бата Даниэль Филд (Daniel Field), опубликовавший недавно исследование о связи ранних этапов эволюции современных птиц с мировым коллапсом лесов и собственно вымиранием.

"Ископаемое летопись и появляющиеся исследования молекулярной филогении показывают необычайную скорость образования новых видов предков современных птиц в самом начале кайнозойской эры, после массового мел-палеогенового вымирания. Однако до сих пор остаются неясными механизмы, лежавшие в основе выживания этих ранних линий птиц, пересекающих рубеж мелового и палеогенового периодов. Это тем более интересно, что в вымирании не смогли уцелеть даже самые близкие их родственники", — пишет Филд в своей статье.

Проанализировав последовательность событий, вызванных падением Чиксулубского болида, палеонтолог пришел к заключению, что оно крайне негативно сказалось на покрывавших нашу планету в те времена лесах. Ударная волна, тепловое излучение и загрязнение атмосферы пылью вызвали кризис, получивший название лесного коллапса. А поскольку подавляющее большинство меловых птиц, относящееся к энанциорнисовым (Enantiornithes), вело древесный образ жизни, оно благополучно исчезло вместе с остальными своими современниками.

По-другому сложилась судьба нескольких мелких родов, ведших наземный образ жизни. Эти птицы, напоминавшие современных куропаток, меньше зависели от лесной обстановки и смогли адаптироваться к жизни в густых зарослях папоротников, пришедших на смену уничтоженным метеоритом лесам. Ну а затем, когда на месте прежнего встал новый лес, счастливчики принялись эволюционировать, заново осваивая освобожденные вымиранием экологические ниши.

В подтверждение этой гипотезы Филд с соавторами приводят ископаемые скелеты выживших птиц, которые, судя по длинным и сильным лапам, действительно обитали не на деревьях, а на земле. Также он обращает внимание на массово встречающиеся в геологических слоях обугленные кусочки древесины, сменяющиеся выше по разрезу обильными папоротниковыми спорами.

Несмотря на красоту и простоту гипотезы, не все палеонтологи готовы сразу с ней согласиться.

"Довольно трудно поверить в то, что все леса исчезли одновременно во всем мире, на основании вполне достоверных данных только из северных регионов", — отметил молекулярный эволюционист Алан Купер (Alan Cooper), не принимавший участия в исследовании.

Кроме того, говорят скептики, вполне возможно, что выживанию предков современных птиц помогли и другие эволюционные факторы, а уничтожение лесов было всего лишь одним из элементов большой и сложной картины.