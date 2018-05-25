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Слияние НЛО засняли в Польше
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Слияние НЛО засняли в Польше 

Рамблер 30 минут назад
Мистическое явление, в которое сложно поверить, сняли на видео очевидцы в Польше. На днях наблюдатели заметили в небе два неопознанных летающих объекта. Дело происходило в солнечный день. Над людьми появились два НЛО, которые начала выделывать сложные пируэты. Как отмечают все очевидцы, никаких посторонних звуков при этом не возникало, летающие объекты двигались бесшумно. Поигравшись в воздухе, объекты слились в один, образовав внушительное по размерам формирование. Некоторые очевидцы были заинтригованы, другие — сильно напуганы. Специалисты-уфологи уже дали первые комментарии по этому поводу. Они отмечают, что визиты инопланетных кораблей на Землю — не редкость, но в последние годы они заметно участились. Однако обычно корабли гуманоидов летают по одиночке, исследователям впервые удалось видеть процесс слияния летающих тарелок, который запечатлели наблюдатели в Польше. Уфологи заинтересовались опубликованным видео и намерены подробно изучить его.
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