Слияние НЛО засняли в Польше 

Мистическое явление, в которое сложно поверить, сняли на видео очевидцы в Польше. На днях наблюдатели заметили в небе два неопознанных летающих объекта. Дело происходило в солнечный день. Над людьми появились два НЛО, которые начала выделывать сложные пируэты. Как отмечают все очевидцы, никаких посторонних звуков при этом не возникало, летающие объекты двигались бесшумно. Поигравшись в воздухе, объекты слились в один, образовав внушительное по размерам формирование. Некоторые очевидцы были заинтригованы, другие — сильно напуганы. Специалисты-уфологи уже дали первые комментарии по этому поводу. Они отмечают, что визиты инопланетных кораблей на Землю — не редкость, но в последние годы они заметно участились. Однако обычно корабли гуманоидов летают по одиночке, исследователям впервые удалось видеть процесс слияния летающих тарелок, который запечатлели наблюдатели в Польше. Уфологи заинтересовались опубликованным видео и намерены подробно изучить его.