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Учёные выходят на легендарный «Зелёный Яр», где нашли мумифицированные останки древних северян
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Учёные выходят на легендарный «Зелёный Яр», где нашли мумифицированные останки древних северян 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В середине июня археологи Научного центра изучения Арктики откроют очередной полевой сезон.
Ямальские учёные продолжат комплексные исследования средневекового некрополя «Зелёный Яр», проведут раскопки на памятнике «Ямгорт-I» в Шурышкарском районе в бассейне реки Сыня и археологическую разведку на Полярном Урале: от фактории Лаборовая вверх по течению реки Щучья.
Сенсационные находки археологического памятника «Зелёный Яр» известны во всем мире. Мумифицированным останки людей — мужчин, женщин, детей сегодня изучаются в Тюмени, Москве и Южной Корее. На памятник руководитель исследований научный сотрудник центра изучения Арктики Александр Гусев планирует вернуться 18 июня. В этом году ученые сделают новый раскоп площадью сто квадратных метров. Он станет продолжением прошлых археологических работ.
Ольга и Даниил Тупахины в июле будут работать в Шурышкарском районе на древнем поселении «Ямгорт I», открытом в 1994 году Натальей Фёдоровой и Евгением Кочеговым. Памятник многослойный. Содержит материалы разных эпох: от энеолита до Средневековья. Ученые намерены вскрыть и изучить остатки жилища полуоседлых рыболовов-охотников эпохи энеолита. Комплексные археологические исследования поселения при помощи современных технологий помогут воссоздать картину материальной и духовной культуры населения бассейна реки Сыня в древности, — сообщили в Научном центре изучения Арктики.
Археологическая разведка на Полярном Урале будет проведена для поиска памятников эпохи Средневековья и изучения путей миграций оленеводов-кочевников. Как пояснил старший научный сотрудник сектора археологии центра Андрей Плеханов, Полярный Урал является условной границей между Большеземельской и Ямальской тундрами. На территории соседнего Ненецкого автономного округа в разное время встречались остатки средневековой керамики аналогичные тем, что ученые находят на полуострове Ямал. Есть основания предполагать, что у народов, населявших столь обширные территории, существовали тесные социальные и торговые связи. Обнаружение и исследование новых памятников позволит получить новые знания о том, как происходило освоение человеком северных территорий.
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