Учёные выходят на легендарный «Зелёный Яр», где нашли мумифицированные останки древних северян

В середине июня археологи Научного центра изучения Арктики откроют очередной полевой сезон.

Ямальские учёные продолжат комплексные исследования средневекового некрополя «Зелёный Яр», проведут раскопки на памятнике «Ямгорт-I» в Шурышкарском районе в бассейне реки Сыня и археологическую разведку на Полярном Урале: от фактории Лаборовая вверх по течению реки Щучья.

Москве и Сенсационные находки археологического памятника «Зелёный Яр» известны во всем мире. Мумифицированным останки людей — мужчин, женщин, детей сегодня изучаются в Тюмени Южной Корее . На памятник руководитель исследований научный сотрудник центра изучения Арктики Александр Гусев планирует вернуться 18 июня. В этом году ученые сделают новый раскоп площадью сто квадратных метров. Он станет продолжением прошлых археологических работ.

Ольга и Даниил Тупахины в июле будут работать в Шурышкарском районе на древнем поселении «Ямгорт I», открытом в 1994 году Натальей Фёдоровой и Евгением Кочеговым. Памятник многослойный. Содержит материалы разных эпох: от энеолита до Средневековья. Ученые намерены вскрыть и изучить остатки жилища полуоседлых рыболовов-охотников эпохи энеолита. Комплексные археологические исследования поселения при помощи современных технологий помогут воссоздать картину материальной и духовной культуры населения бассейна реки Сыня в древности, — сообщили в Научном центре изучения Арктики.