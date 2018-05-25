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Названы жертвы «астероида-убийцы» динозавров
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Палеонтологи назвали новых жертв «астероида-убийцы» динозавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Phillip M. Krzeminski
Астероид, уничтоживший динозавров 65,5 миллиона лет назад, погубил не только их, но и фактически все леса планеты, что обрекло на вымирание всех птиц, кроме "двойников" страусов и прочих нелетающих пернатых, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
"Сегодня птицы остаются одними из самых разнообразных и распространенных животных на Земле — на планете существует около 11 тысяч видов пернатых. Все это богатство уходит корнями в далекое прошлое, к этой катастрофе, которую пережили лишь единицы древних птиц", — рассказывает Дэниел Филд (Daniel Field) из университета Бата (Великобритания).
Большинство палеонтологов и геологов сегодня считают, что последнее массовое вымирание животных на Земле, которое произошло 65,5 миллиона лет назад, было вызвано падением астероида, оставившего за собой гигантский 300 километровый кратер Чиксулуб в южной Мексике.
В его падении никто не сомневается, однако его роль в вымирании динозавров и морских рептилий пока остается предметом дискуссий — если астероид и вызванная им "ядерная зима" погубили древних рептилий, почему тогда вместе с ними не исчезли крокодилы и черепахи, а также птицы, жившие в схожих условиях и средах?
Филд и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, пытаясь понять, почему все группы ныне существующих птиц возникли уже после падения метеорита, и ни один современный вид птиц не может похвастать тем, что его прямые предки жили во времена динозавров.
Анализируя останки древних пернатых, живших в то время, палеонтологи заметили необычную закономерность — оказалось, что катастрофу пережили не просто мелкие птицы, как считалось ранее, а небольшие пернатые с особым устройством ног. Как правило, чем длиннее и крепче были у них кости ног, тем выше был шанс выживания.
Это натолкнуло ученых на простую, но логичную идею — удар астероида, если верить подобным замерам, пережили только те птицы, которые проводили всю или большую часть своей жизни не в воздухе или на ветках деревьев, а на земле, подобно современным страусам или казуарам, обладающим чрезвычайно мощными и длинными ногами.
Соответственно, причина вымирания остальных птиц заключалась в том, что все места их гнездования и добычи пищи — ветви деревьев и лесная флора и фауна — полностью исчезли в результате массовых пожаров и затемнения атмосферы, вызванной падением астероида.
Они проверили эту идею, изучив споры и зерна пыльцы растений, которые сохранились в отложениях времен этой катастрофы в Новой Зеландии, Австралии и на западе Канады и США.
Как выяснили ученые, до катастрофы леса Земли в равной степени населяли как деревья, так и различные кустарники и травы, принадлежавшие в основном к числу папоротников и прочих голосеменных растений. После падения метеорита все леса исчезли, и через несколько тысяч лет на их месте выросли папоротниковые "степи" и заросли кустарников.
"Окаменелости, споры и сами птицы говорят нам о том, что полог лесов и сами леса были полностью уничтожены в то время. Древние птицы, жившие на их ветвях, полностью исчезли, так как им просто больше негде было жить, добывать пищу и строить гнезда", — заключает Реган Данн (Regan Dunn), палеонтолог из Музея естественной истории Филда в Чикаго (США).
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