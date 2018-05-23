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В смертоносных ураганах нашли антиматерию
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В смертоносных ураганах нашли антиматерию 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: William Straka III / UW / CIMSS
Ученые Калифорнийского университета зарегистрировали пучок позитронов, возникший в центре сильнейшего тропического циклона «Патрисия». Это было первым наблюдением антиматерии, которая образовалась в атмосфере в результате земной вспышки гамма-лучей. Об этом сообщает издание Science Alert.
Ураган «Патрисия», который обрушился на Мексику 23 октября 2015 года, стал самым мощным в Западном полушарии циклоном за всю историю наблюдений и привел к гибели по меньшей мере шести человек. Для изучения атмосферных явлений, связанных с бурей, внутрь циклона был направлен самолет Hurricane Hunters, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA). На борту находился детектор ADELE, позволяющий зарегистрировать рентгеновские лучи и гамма-лучи, а также связанные с ними потоки позитронов.
Согласно теоретическим моделям, земная вспышка гамма-лучей происходит, когда электроны, разогнанные до сверхвысоких скоростей сталкиваются с ядрами атомов, высвобождая энергию. Ускорение электронов может происходить благодаря мощным электрическим полям, порождаемым молниями внутри сильных ураганов и циклонов. При этом порождается поток позитронов, направленный в противоположном направлении, к поверхности Земли. Это явление длится несколько миллисекунд, что делает трудной его регистрацию.
Ученые зафиксировали поток позитронов, связанный с атмосферным выбросом гамма-лучей, на высоте 2,5 километра. По оценкам, частицы антиматерии могли дойти до высоты 1,5 километра, что указывает на возможность их регистрации с помощью детекторов, расположенных в горах.
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