Ещё
Жирафы снова удивили биологов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жирафы снова удивили биологов 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: hi-news.ru
Существует мнение, что группы, в которые собираются животные, увеличиваются, когда рядом появляется хищник, потому что большая группа уменьшает риск для отдельного животного быть убитым и потому что «больше глаз» сможет уследить за хищником. Однако в новом исследовании Бристольского университета стало известно, что это не относится к жирафам и что размер их групп не зависит от присутствия хищников.
Как говорит Зоя Мюллер, один из авторов исследования, «это удивительно и подчеркивает, насколько мало мы знаем о самых базовых принципах поведения жирафов». Ученые исследовали, как групповое поведение жирафов менялось в ответ на многочисленные факторы, такие как риск появления хищника, тип среды обитания и характеристики отдельных особей.
Тип среды оказывает некоторое влияние на размер группы, но основной эффект проявился в поведении взрослых самок, которые сбивались в небольшие группы, если у них были дети. Это противоречит распространенному мнению о том, что самки жирафов образуют большие группы, чтобы заботиться о потомстве. На деле все наоборот.
Популяция жирафов снизилась на 40% за последние 30 лет и сегодня их осталось меньше 98 000 в дикой природе. В Красной книге этот вид обозначен как «уязвимый». Однако некоторые виды могут быть уже на грани исчезновения. Понимание того, как животные ведут себя в дикой природе, облегчит создание для них комфортных условий в неволе.
Hi-News.ru: последние новости
Илон Маск озвучил цену за поездку по туннелю, построенному The Boring Company Ученые: «К концу 2018 года мы вырастим мозг неандертальца» Конец теориям заговора: Гитлер точно умер в 1945
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла новый козырь в войне санкций351
Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост727
В словах Путина заметили «тонкую угрозу» в адрес ЕС69
Сбербанк и ВТБ начнут обслуживать клиентов в Крыму32
Стало известно, кто стоит за расстрелом в Грозном46
Видео
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение