В Крыму могут построить центр ядерной медицины

Глава РАН находится с трехдневным рабочим визитом в Крыму.

"Речь идет о создании кластера, где вместе с лечебными учреждениями будет расположен исследовательский комплекс. Будет новый центр ядерной лучевой медицины. Наличие этого центра, цель которого в основном диагностика лечения онкологических заболеваний, будет определять в том числе вектор работы исследовательской", — сказал РИА Новости Сергеев.

По его словам, предполагается, что в этом кластере будут в том числе вести исследования, направленные на борьбу с онкологией. "Крым, конечно, будет в той группе регионов, где существенно должна будет измениться ситуация, связанная с борьбой с онкологическими заболеваниями", — подчеркнул Сергеев.

Глава РАН уверен, что центр ядерной лучевой медицины также будет полезен и в рамках медицинского туризма. "В Крым приезжает большое количество отдыхающих поправлять свое здоровье, и в этом смысле наличие такого центра может быть привлекательным для того, чтобы пройти дополнительную диагностику", — полагает глава РАН.