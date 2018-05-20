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В Крыму могут построить центр ядерной медицины
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В Крыму могут построить центр ядерной медицины 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: НИЦ "Курчатовский институт"
Центр ядерной лучевой медицины может появиться в Крыму, там будут идти и исследования, направленные на борьбу с онкологией, сообщил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Глава РАН находится с трехдневным рабочим визитом в Крыму.
"Речь идет о создании кластера, где вместе с лечебными учреждениями будет расположен исследовательский комплекс. Будет новый центр ядерной лучевой медицины. Наличие этого центра, цель которого в основном диагностика лечения онкологических заболеваний, будет определять в том числе вектор работы исследовательской", — сказал РИА Новости Сергеев.
По его словам, предполагается, что в этом кластере будут в том числе вести исследования, направленные на борьбу с онкологией. "Крым, конечно, будет в той группе регионов, где существенно должна будет измениться ситуация, связанная с борьбой с онкологическими заболеваниями", — подчеркнул Сергеев.
Глава РАН уверен, что центр ядерной лучевой медицины также будет полезен и в рамках медицинского туризма. "В Крым приезжает большое количество отдыхающих поправлять свое здоровье, и в этом смысле наличие такого центра может быть привлекательным для того, чтобы пройти дополнительную диагностику", — полагает глава РАН.
Он отметил, что центр планируется разместить под Симферополем. "Это интересное предложение, особенно в плане современных тенденций на интеграцию науки, образования и медицины", — заявил Сергеев.
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