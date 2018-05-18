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Жители Земли увидят суперполумесяц
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Жители Земли смогут увидеть суперполумесяц утром 18 мая 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Великолепный суперполумесяц можно будет наблюдать ранним утром 18 мая при условии ясной погоды, прогнозируют астрономы Московского планетария.
"Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким потому, что 18 мая в 00.07 мск Луна пройдет точку перигея — то есть окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Это сделает наш спутник на 5% больше в диаметре и почти на 11% ярче", — заявляют ученые.
Помимо красивого большого серпа молодой Луны также можно будет увидеть пепельный свет внутри самого лунного полумесяца.
"Свечение неосвещенной прямым солнечным светом поверхности спутника образуется солнечным светом, рассеянным Землей, а затем вторично отражённым Луной на Землю. К суперполумесяцу на небе присоединится Венера. Наблюдать небесный дуэт можно невооруженным глазом до 23.00 мск, после чего оба светила скроются за горизонт", — отмечают астрономы.
А в конце июля планируется еще одно грандиозное астрономическое событие: ожидается, что оно будет хорошо видно в России и СНГ. Это полное затмение Луны, которое состоится 27 июля 2018 года, и будет самым продолжительным в 21 веке — 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.
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