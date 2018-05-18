Жители Земли увидят суперполумесяц

Жители Земли смогут увидеть суперполумесяц утром 18 мая

Великолепный суперполумесяц можно будет наблюдать ранним утром 18 мая при условии ясной погоды, прогнозируют астрономы Московского планетария.

"Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким потому, что 18 мая в 00.07 мск Луна пройдет точку перигея — то есть окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Это сделает наш спутник на 5% больше в диаметре и почти на 11% ярче", — заявляют ученые.

Помимо красивого большого серпа молодой Луны также можно будет увидеть пепельный свет внутри самого лунного полумесяца.

"Свечение неосвещенной прямым солнечным светом поверхности спутника образуется солнечным светом, рассеянным Землей, а затем вторично отражённым Луной на Землю. К суперполумесяцу на небе присоединится Венера. Наблюдать небесный дуэт можно невооруженным глазом до 23.00 мск, после чего оба светила скроются за горизонт", — отмечают астрономы.