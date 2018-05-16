Ещё
Определен виновник грядущей смертоносной эпидемии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определен виновник грядущей смертоносной эпидемии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Исследователи из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса опубликовали доклад, согласно которому следующая пандемия, которая может стать причиной смерти тысяч человек по всему миру, будет вызвана вирусной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.
По мнению исследователей, угроза со стороны таких возбудителей смертельно опасных болезней, как вирус Эбола или вирус Зика, сильно преувеличена. Намного более вероятно, что глобальную эпидемию вызовет РНК-содержащий вирус, генетический материал которых представлен в виде менее стабильных, чем ДНК, нуклеиновых кислот. Это позволяет инфекционному агенту быстро мутировать, обходя иммунную систему зараженных, что делает его потенциально смертельным.
Ученые определили типичные признаки такой инфекции, проанализировав возможные факторы, способствующие глобальной эпидемии. Так, вирус должен уметь заражать других людей до того, как у переносчика проявятся первые симптомы, и он должен быть незнаком для иммунной системы большинства хозяев. Кроме того, для инфекции должен быть характерен относительно низкий (по сравнению с геморрагическими лихорадками) уровень летальности. Подобными свойствами обладают возбудители гриппа, простуды и ОРВИ.
Одна из самых смертоносных пандемий — «испанка» — была вызвана вирусом гриппа. Им заразились 29,5 процента населения планеты, а летальность составила 10-20 процентов. У вируса Эбола летальность составляет до 90 процентов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Калибры» в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня29
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост162
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка99
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»627
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост1017
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение