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Обнаружен затерянный город возрастом 4800 лет
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Обнаружен затерянный город возрастом 4800 лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Peter Pfalzner/University of Tubingen
В Ираке группа археологов из Тюбингенского университета (Германия) установила, что обнаруженные на севере страны возле современного поселения Бассетки руины являются остатками древнего города-государства Мардаман. Об этом сообщает Live Science.
Работы на севере Ирака немецкие ученые ведут с 2013 года. Однако до сих пор не удавалось установить, руины какого именно поселения были ими обнаружены. В ходе раскопок был найден сосуд, в котором находилось 92 клинописные таблички.
Ученые расшифровали тексты и установили, что в них описываются события из жизни города Мардаман. Он был основан около 4800 лет назад. Исследователи предполагают, что его расцвет пришелся на период 1700-1900 лет до н.э. Впрочем, город процветал и в неоассирийский период — примерно с 911 до 612 года до н.э.
Мардаман неоднократно входил в состав различных царств и Ассирийской империи. Но в его истории были и периоды независимости. Таблички относятся к 1250 году до н.э. Тогда город был частью Ассирии и управлялся наместником. Клинописные тексты повествуют об административных и коммерческих делах, которые наместник вел с местными жителями.
"Керамический сосуд, в котором находились таблички, был обмазан толстым слоем глины, — говорит Петер Пфальцнер из Тюбингенского университета. — Это указывает на то, что жители города хотели сохранить тексты для потомков".
Раскопки продолжаются. Мардаман не был разграблен мародерами, что позволяет надеяться на новые ценные находки.
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