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NASA показало дыру на Солнце
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NASA показало дыру на Солнце 

РИА Новости 48 минут назад
NASA опубликовало ролик, на котором показана солнечная активность. Запись была сделана спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в начале мая.
Видео снято с использованием глубокого ультрафиолетового диапазона, благодаря чему стала видна обширная "корональная дыра" в солнечном диске.
Под "корональной дырой" понимается более темная область солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Пониженная яркость корональных дыр связана с массовым уходом плазмы из этих областей в межпланетное пространство.
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