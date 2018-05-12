NASA показало дыру на Солнце

NASA опубликовало ролик, на котором показана солнечная активность. Запись была сделана спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в начале мая.

Видео снято с использованием глубокого ультрафиолетового диапазона, благодаря чему стала видна обширная "корональная дыра" в солнечном диске.

Под "корональной дырой" понимается более темная область солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Пониженная яркость корональных дыр связана с массовым уходом плазмы из этих областей в межпланетное пространство.