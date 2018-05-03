Генетики оценили численность первых людей в Америке

ДНК-анализ показал, что группа людей, ставших первооткрывателями и первыми жителями Северной Америки, состояла лишь из 250 человек.

Новая работа позволяет иначе взглянуть на освоение и заселение Американского континента в эпоху, которая началась в конце последнего ледникового периода, когда люди смогли перейти сюда из Азии по замерзшему и пересохшему Берингову проливу. Судя по результатам исследования Нельсона Фагундеса (Nelson Fagundes) и его коллег, их продвижение на юг и восток не было масштабным маршем и скорее напоминало медленное расселение новых семейных групп, которые одно за другим осваивали новые места и ресурсы. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Genetics and Molecular Biology.

Авторы получили образцы ДНК далеких потомков тех поселенцев, представителей современных племен, обитающих в Центральной и Южной Америке. Кроме того, в анализе использовались геномы представителей десяти этнических групп Сибири и 15 жителей Китая , предки которых были связаны с первыми покорителями Америки. Это позволило отнести начало миграции к 23 тысячам лет назад, когда жители Сибири закрепились на Аляске

Впоследствии отступление ледников открыло путь на юго-восток и эти представители древней адабасканской культуры начали расселение, дав начало остальным коренным народам Америки. «Все не происходило так, что группа договаривалась: "Давайте пойдем дальше"», — объясняет один из авторов работы Майкл Кроуфорд (Michael Crawford). Медленное распространение людей напоминало разделение пчелиных ульев, когда клан из перенаселенной деревни отселялся, основывая новое поселение неподалеку — и так шаг за шагом: через 15 тысяч лет они достигли юга Южной Америки.

Впрочем, эта последовательность событий вряд ли стала новостью для специалистов. Зато Кроуфорд, Фагундес и их коллеги по-новому оценивают численность первых поселенцев, пересекших Берингов пролив. До сих пор различные работы дают совершенно разные цифры — от всего лишь 70 человек до нескольких тысяч. Однако новый анализ указал на число между 229 и 300 человек — сегодня фактически всех их можно было бы доставить одним авиалайнером.