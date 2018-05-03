Люди станут неуязвимы через 10 лет

Джордж Черч. В течение 10 лет ученые сумеют перепрограммировать человеческие клетки, сделав их не подверженными раку, вирусам, старости, радиации и замерзанию. Об этом порталу Stat рассказал профессор медицинской школы Гарвардского университета

По его словам, уже сейчас генетики сумели сделать клетку бактерии кишечной палочки неуязвимой перед вирусами, на что потребовалось 321 изменение.

Однако подобный опыт с растениями и млекопитающими потребует гораздо больших усилий, а чтобы проделать это с каждым белком в гене человека, понадобится 400 тысяч изменений. Для достижения поставленных целей, необходимо провести манипуляции с 20 тысячами человеческих генов.

Тем не менее ученый заявил о своей уверенности в том, что уже через 10 лет это станет реальностью.

В конце марта ученые заявляли, что изучение зарождения, развития и гибели раковых клеток может даровать людям бессмертие. По их словам, так как обычные клетки человеческого организма делятся в среднем 52 раза, что приводит к их «старости» и гибели, а раковые не «стареют» и способны делиться много раз, то есть, по сути, бессмертны, то их подробное изучение может помочь ученым разобраться в «механизме» бессмертия и продлить человеческую жизнь до бесконечности.