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Квантовый радар сделает стелс-технологии неэффективными
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Квантовый радар сделает стелс-технологии неэффективными 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Уже в недалеком будущем стелс-технологии станут менее эффективными. В том числие, благодаря проекту Министерства обороны Канады по созданию новой квантовой РЛС. Стоимость проекта составляет 2,7 млн долларов. Проект возглавляет Джонатан Боуг из Института квантовых вычислений Университета Ватерлоо (IQC). Работа новой РЛС основана на принципе феномена квантовой запутанности для устранения сильных фоновых шумов. В результате обнаружение самолетов-невидимок становится реальностью.
Основная проблема обычной РЛС состоит в том, что обнаружение цели связано с соотношением «сигнал/шум», то есть, отраженный от цели сигнал всегда сопровождается случайными посторонними шумами. Чтобы выделить сигнал приходится увеличивать мощность РЛС, что неизбежно приводит к усилению шумов.
Суть понятия квантовой запутанности сводится к тому, что если электроны, фотоны или другие квантовые частицы связаны (запутаны) друг с другом, то связь между ними сохраняется даже в том случае, если их развести в разные концы Вселенной.
Квантовая РЛС использует так называемое квантовое освещение, которое отфильтровывает шумы, заставляя исходящие фотоны идентифицировать радиолокационный сигнал с помощью принципа квантовой запутанности. В результате фотон из передающей антенны РЛС, сохраняя связь со своей парой, отфильтровывает «чужие» фотоны отраженного сигнала. Таким образом, фоновый шум и электронные помехи устраняются, и отметка от цели на экране РЛС становится достаточно четкой для обнаружения даже самых современных летательных аппаратов, изготовленных по стелс-технологии.
Разработанный IQC квантовый радар в настоящее время проходит стадию лабораторных испытаний, но есть надежда, что он однажды станет реальной действующей РЛС.
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