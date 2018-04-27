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Найдено крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей
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В Перу найдено крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: GABRIEL PRIETO
В Перу археологи нашли огромное захоронение принесенных в жертву детей — около 140 скелетов. Исследователи отмечают, что это самое крупное захоронение, известное на сегодняшний день. Раскопки были поддержаны Национальным географическим сообществом США, о находке сообщается на портале National Geographic.
Дети в возрасте от 5 до 14 лет и 200 молодых лам были убиты около 550 лет назад. Дети, по всей видимости, принадлежали племени Чиму, высокоразвитой доколумбовой культуре. У детей и животных смещены ребра, на костях видны следы порезов. Вместе с ними погребены трое взрослых, в том числе — две женщины с тяжелыми травмами головы.
Могилы покрывает слой высохшей грязи, который мог образоваться из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Вероятно, аграрный кризис, вызванный наводнениями, сподвиг местных жителей принести жертву своим богам, считают исследователи.
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