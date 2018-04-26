В центре Солнца нашли огромное пятно

Астрономы сообщили об огромном пятне в центре Солнца

Одна из самых красивых и крупных активных солнечных областей наблюдается сейчас на солнечном диске и находится вблизи его центра, сообщают астрономы.

"Солнечные активные области формируются вокруг групп солнечных пятен и представляют собой системы огромных магнитных петель, протяженностью до нескольких сотен тысяч километров, наполненных горячей плазмой. Размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны", — говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Основное излучение активных областей лежит в жесткой ультрафиолетовой области спектра, которая полностью поглощается земной атмосферой. По этой причине увидеть их с Земли совершенно невозможно, в лучшем случае можно разглядеть находящиеся в основании области солнечные пятна. Однако на изображениях, поступающих из космоса, эти системы видны во всех деталях. Работающей сейчас на орбите космической солнечной обсерваторией SDO ( НАСА ) сделано несколько снимков высокого разрешения этой области.

"Соответствующие области называются активными, так как часто являются центрами крупных солнечных вспышек. Это связано с повышенной напряженностью магнитного поля, благодаря которой здесь могут формироваться весьма сильные электрические токи, которые и приводят к вспышкам", — поясняют астрономы.

Вместе с тем, иногда магнитные поля активных областей могут образовывать устойчивые конфигурации с минимальной энергией, называемые потенциальными. Поскольку энергия таких систем находится в точке потенциального минимума, то ее высвобождение невозможно, и область, несмотря на огромные запасы энергии, часто превышающие годовое потребление энергии человечеством в миллионы раз, оказывается скованной непреодолимыми законами физики и остается спокойной.