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Астероид-гигант несется к Земле
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Астероид-гигант несется к Земле 

Рамблер 1 час назад
К Земле приближается гигантский астероид — его диаметр составляет полтора километра. На минимальном расстоянии от планеты он будет уже сегодня ночью. Такое заявление сделали уральские учёные. Небесное тело мчится в космосе со скоростью 50 километров в час, но человечество может провести ближайшие сутки без беспокойства. Астероид приблизится к Земле на расстояние больше 9 миллионов километров, и это довольно большое расстояние, чтобы мы не ощутили его влияния. В этот раз столкновения не произойдёт, так что космическая катастрофа нам, к счастью, не грозит. По расчётам исследователей, это небесное тело в следующий раз навестит нас через 9 лет — новая встреча с ним состоится в 2027 году.
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