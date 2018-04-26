Астероид-гигант несется к Земле

К Земле приближается гигантский астероид — его диаметр составляет полтора километра. На минимальном расстоянии от планеты он будет уже сегодня ночью. Такое заявление сделали уральские учёные. Небесное тело мчится в космосе со скоростью 50 километров в час, но человечество может провести ближайшие сутки без беспокойства. Астероид приблизится к Земле на расстояние больше 9 миллионов километров, и это довольно большое расстояние, чтобы мы не ощутили его влияния. В этот раз столкновения не произойдёт, так что космическая катастрофа нам, к счастью, не грозит. По расчётам исследователей, это небесное тело в следующий раз навестит нас через 9 лет — новая встреча с ним состоится в 2027 году.