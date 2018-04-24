Ещё
В Индонезии нашли десятки необычных существ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индонезии нашли десятки необычных существ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Lee Kong Chian Natural History Museum
Участники экспедиции в Индонезии обнаружили десятки новых видов представителей фауны, сообщает IFL Science.
Исследователи во время двухнедельной экспедиции выловили более 12 тысяч морских существ, среди которых обнаружили ранее не известные науке разновидности крабов, омаров и креветок.
Среди необычных существ ученые отмечают омаров Thaumastocheles massonktenos с клешнями, похожими на цепную пилу. Живя на глубине 500 метров, они питаются илом, для чего и предназначены необычные конечности.
Глубоководный кальмар Histieuthidae найденный во время экспедиции в Индонезии
Еще один глубоководный обитатель — кальмар Histieuthidae, у которого глаза разного размера: большой помогает в поиске пищи, а маленький обращен вверх и предназначен для улавливания света.
РИА Новости: последние новости
Биологи пересадили в мышь крохотный человеческий мозг Сейсмолог: землетрясения на западе США – "очевидная вещь" Российские ученые "оживили" древних людей, вымерших триста тысяч лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины190
Кремль готовит суперманевр452
Британия ответила РФ по делу Скрипаля39
Правительство Британии уличили во лжи30
СМИ рассказали о «нефтяной мести» Трампа34
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение