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Биологи пересадили в мышь крохотный человеческий мозг
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Биологи пересадили в мышь крохотный человеческий мозг 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Fotolia / JacobST
Американские ученые имплантировали мышам клетки человеческого мозга и изучили, как операция повлияла на их поведение. Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology.
Биологи вырастили в пробирке и пересадили органоиды человеческого мозга размером с чечевичное зерно в голову мыши. "Мини-мозг" частично заменил грызунам их собственный. В результате нервные клетки не только прижились, но и начали развиваться: спустя 233 дня их структура и зрелость была сравнима с мозгом новорожденного.
Поведение мышей с "человеческим мозгом" не отличалось от обычного. В первое время подопытные стали лучше проходить тест на память, но в итоге вернулись к стандартным для них показателям.
Ученые полагают, что результаты исследования могут произвести революцию в регенеративной медицине: выращенные клетки можно будет использовать для имплантации людям.
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