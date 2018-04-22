Найден бюст Марка Аврелия

Археологи обнаружили на юге Египта голову статуи римского императора Марка Аврелия

Бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в ходе ремонтных работ в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юге страны. Об этом сообщило в воскресенье министерство по делам древностей. Уникальность находки, отмечается в распространенном ведомством коммюнике, заключается в том, что скульптурные изображения этого правителя (161-180 годов) практически не встречались на территории Египта

По словам главы департамента Древнего Египта Аймана Ашмауи, находка в виде изображения кудрявой головы императора с бородой имеет размеры 40 см на 33 см на 34 см. Кроме того, добавил он, неподалеку обнаружен фрагмент безголовой статуи из песчаника. Сейчас ученые надеются сопоставить эти артефакты.

Проводимые с сентября 2017 года работы по очистке храма от грунтовых вод уже не первый раз приводят к археологическим открытиям. Так, в феврале министерство объявило об обнаружении фрагментов огромной статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных и прославленных царей Древнего Египта. За месяц до этого там же было найдено несколько древних статуй.

В Древнем Египте Ком-Омбо был столицей пятого нома (провинции) страны. Первое упоминание о нем относится к Первому переходному периоду (XX век до н.э.). В те времена там были воздвигнуты культовые постройки, но от них мало что сохранилось.

Уже в эпоху Птолемеев (с IV века до н.э.) в Ком-Омбо были возведены два храма из камня. Одно крыло святилища было посвящено крокодилообразному богу Себеку, другое — богу Гору, которого изображали в виде сокола. Декорирование храма было закончено только во II-III веках нашей эры.

Египет находился под властью Римской империи с 30 года до н.э. до 395 года н.э.