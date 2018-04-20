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Открыт новый вид взрывоопасных муравьев
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Энтомологи открыли новый вид взрывоопасных муравьев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Laciny et al., ZooKeys, 2018
Энтомологи открыли в тропических лесах Борнео новый вид муравьев, которые взрываются, чтобы уничтожить соперника. О необычных насекомых они рассказали в журнале ZooKeys.
В боях за территорию муравьи Colobopsis explodens взрываются, забрызгивая противника своими внутренностями и ядовитой слизью. Это может убить или, по крайней мере, замедлить врага. Для самого муравья, впрочем, это оказывается смертельным. Исследователи сравнивают такое поведение с укусом пчелы, который также смертелен для самого насекомого.
Такое поведение ученые объясняют гиперсоциальностью муравьев — ради процветания колонии они способны пожертвовать жизнью. "Колонию муравьев нельзя рассматривать как человеческую семью — это суперорганизм, где каждый муравей действует как отдельная клетка в теле со своей собственной ролью", — пояснила энтомолог Элис Лачини.
Впрочем, взрываются не все муравьи. Те из них, чьи габариты позволяют заткнуть головой вход в муравейник, выступают в роли пассивных защитников, в то время как более мелкие муравьи-камикадзе атакуют противника. Похожим образом действуют и другие виды муравьев, например, во время половодья защищая муравейник от затопления. Исследователи полагают, что с помощью более изученных видов со схожими особенностями поведения они смогут узнать о Colobopsis explodens больше.
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