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Опубликовано «праздничное» фото туманности Лагуна
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ESA опубликовало «праздничное» фото туманности Лагуна 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / NASA, ESA, STScI / Hubble's 28th birthday picture: The Lagoon Nebula (cropped a photo)
. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию туманности Лагуна.
Изображение было опубликовано в Twitter в честь 28-летней годовщины запуска космического телескопа Hubble. Снимок был сделан в феврале 2018 года.
​Туманность Лагуна находится на расстоянии около 400 световых лет от Земли, сообщается на сайте ESA. Ее ширина составляет 55 световых лет, а высота — 22. На фото, опубликованном ESA, показана лишь небольшая часть этого огромного межзвездного облака.
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