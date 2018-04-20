Опубликовано «праздничное» фото туманности Лагуна

ESA опубликовало «праздничное» фото туманности Лагуна

The Lagoon Nebula features in this special 28th anniversary image from @HUBBLE_space (What shapes do you see though?)

Details and download: https://t.co/GcBlekrBXD pic.twitter.com/g9ciaN2ZH6— ESA (@esa) 19 апреля 2018 г. Изображение было опубликовано в Twitter в честь 28-летней годовщины запуска космического телескопа Hubble. Снимок был сделан в феврале 2018 года.

​Туманность Лагуна находится на расстоянии около 400 световых лет от Земли, сообщается на сайте ESA. Ее ширина составляет 55 световых лет, а высота — 22. На фото, опубликованном ESA, показана лишь небольшая часть этого огромного межзвездного облака.