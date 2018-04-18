Когда у мужчины наступает день «Х»

Ваш любимый, всегда веселый, энергичный, добрый, уверенный в себе муж вдруг стал нервным, раздражительным, вспыльчивым. Он теперь не рвется к вам в постель, или наоборот — у него неуемные сексуальные желания. Он впадает в депрессию, у него явно прослеживаются признаки апатии, в то же время он без каких-либо видимых причин вдруг проявляет агрессию… Можете не сомневаться — у вашего мужа начались «критические» дни.

По мнению кандидата медицинских наук Сергея Агаркова, в отличие от женщин, имеющих ежемесячные гормональные сбои, мужчины страдают от них на протяжении всей жизни. Условно мужские циклы обозначены как жизненный (биологический) годовой, месячный и суточный.

Биологический цикл определяется возрастом. После 30 лет ежегодно в организме мужчины на 1–2 процента снижается уровень тестостерона. Мужчина уже не так сексуально активен и не столь позитивен. Такие перемены в собственном организме для многих заканчиваются депрессией, что еще больше снижает уровень основного гормона.

Годовой цикл обусловлен временами года. Опираясь на исследования ученых различных стран, Сергей Агарков приводит данные: весной и особенно осенью активность мужчин находится на пике. А лето и зима являются для них промежуточными фазами. По симптомам раздражительности, агрессивности, замкнутости легко просчитать, когда для конкретного мужчины наступает самое неблагоприятное время года.

Суточные изменения гормонального фона у мужчин досконально изучили британские ученые. Согласно их исследованиям, столь частым изменениям уровня основного гормона подвержены в основном молодые мужчины — в течение 24 часов уровень тестостерона у них может меняться до четырех раз. Катализаторами изменений могут стать какие угодно причины: разгром любимой футбольной команды, срыв похода в баню или… приезд тещи. Внешние проявления таких перепадов можно наблюдать, когда в ходе, кажется, незначительного спора между молодыми людьми кто-то один внезапно бросается в драку. Для медиков такое поведение вполне объяснимо.

А вот месячному циклу подвержены далеко не все мужчины. Он связан больше с психологическим напряжением и потому чаще фиксируется у мужчин, занятых в деловой сфере. Доктор Ричард Петли из Лондона после обследования группы мужчин выяснил, что уровень тестостерона резко падает после стресса.

Английский ученый Джед Даймонд доказал, что у мужчин, как и у женщин, тоже бывает предменструальный синдром. Проявляется он, по выражению англичанина, голодными спазмами. Мужчина ест все подряд и при этом постоянно требует чего-нибудь перекусить.

А затем у мужчины наступает день «Х» — аналог «критических» женских дней, только без кровяных выделений, разумеется. В этот день мужчина переживает пик эмоциональной возбудимости. Умные женщины в такой день стараются не перечить своим благоверным.

И все же самым тяжелым для мужчин является возрастной гормональный сбой. Профессор-андролог Светлана Калинченко называет это одним большим «критическим» днем для мужчин. Длиться он, по мнению профессора, может полжизни.

Дело опять в тестостероне. Именно он делает мужчину мужественным, сильным, уверенным в себе, привлекательным для женщин. Тестостерон является регулятором обменных процессов, от него зависит образование сперматозоидов, он обеспечивает половое влечение. С возрастным падением основного гормона постепенно угасают и все функции, за которые он отвечает. Мужчина понимает, что пик его расцвета позади. У кого-то этот период начинается сразу после 30 лет, но есть мужчины, которые не испытывают ощутимых гормональных перепадов до 45 лет. Связано это с образом жизни и с характером человека. Оптимисты, как правило, не замыкаются на своих ощущениях, ведут активный образ жизни и поддерживают хорошую физическую и психологическую форму довольно длительный период. Это помогает периодически повышать уровень основного гормона настолько, что некоторые мужчины и после 70 лет способны к зачатию ребенка. А вот обладатели пивного живота на повышение уровня тестостерона могут не рассчитывать. Врачи-андрологи даже цифру называют: если талия у мужчины превышает 94 сантиметра — «критические» дни ему обеспечены до полного гормонального затухания.