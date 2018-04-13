В Италии нашли необычный средневековый скелет

В Италии нашли скелет средневекового мужчины, руку которого заменял нож

Во время археологических раскопок на севере Италии ученые обнаружили скелет человека, который лежал в могиле в необычной позе. В отличие ото всех найденных скелетов, он сгибал правую руку в локте, а на ее конце, вместо кисти, лежал нож.

Археологи относят находку к VI–VIII векам нашей эры. На месте раскопок, которые проходили в Ломбардии, исследователи нашли сотни скелетов, включая кости лошадей и борзых. Но среди останков людей самым интересным оказался скелет, чья правая рука заканчивалась ножом.

Naked-Science.ru

По данным специалистов, на момент смерти этому человеку было от 40 до 50 лет. Его правую руку ампутировали при жизни на уровне предплечья. Почему так произошло, сказать сложно. Участница раскопок Ильяна Микарелли (Ileana Micarelli) из Римского университета Ла Сапиенца высказала несколько предположений:

«Возможно, конечность ампутировали по медицинским показаниям или мужчина сломал ее во время падения. Но учитывая, какие настроения ходили тогда в Лонгобарде, руку можно было потерять и в схватке».

Следы периапикального воспаления / Journal of Anthropological Sciences

Кости правого предплечья / Journal of Anthropological Sciences

Дальнейший анализ показал, что кости предплечья деформировались со временем из-за вживленного протеза. Кроме того, изменениям подверглась и локтевая кость, очевидно, поврежденная при протезировании, которое проходило с явным усилием. Деформировалось и плечо, на котором появилась С-образная дуга, оттого что мужчина постоянно удерживал руку в неестественной позе, когда подводил нож к зубам. Зачем он это делал —неясно. Вероятно, затягивал ремни, фиксирующие протез, а может, вычищал кусочки пищи во рту. Так или иначе, археологи заметили, что его зубы сточены и сильно повреждены. Не исключено, что, ковыряясь ножом, он занес в открытые ранки бактериальную инфекцию. Тем не менее, судя по костным отметинам, человек долгое время прожил с протезом. Ученые отметили, что жизнь с таким приспособлением в эпоху без антибиотиков — чудо.

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